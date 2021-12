Sem aceitar fim de namoro, homem mata cabeleireira com tiro na cabeça

Vendedor ambulante também atirou contra a filha da cabeleireira, que foi atingida no punho

Jackeline não resistiu e morreu na Santa Casa de Campo Grande ©FACEBOOK

A cabeleireira Jackeline Aparecida de Souza Galvão, de 37 anos, foi assassinada com tiro na cabeça na madrugada deste domingo (12) em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. O ex-namorado Marcos Bezerra de Melo, de 45 anos, agiu por não aceitar o fim do namoro. Ele também atingiu a filha de Jackeline, uma jovem de 22 anos, depois fugiu em um carro.





De acordo com as informações apuradas, Jackeline havia terminado com Marcos, vendedor ambulante, momentos antes. Durante a madrugada, o homem apareceu em um carro que aparentava ser um Toyota Corolla e, ainda dentro do veículo, disparou contra a cabeleireira, que foi atingida no rosto.





Conforme a filha da vítima relatou para a polícia, o homem chegou a arrancar com o veículo após atirar contra a ex-namorada, no entanto, ao ver a filha dela, retornou e disse: "vou te matar", disparando contra a jovem de 22 anos, que foi atingida no punho. Depois, ele fugiu.





Mãe e filha foram socorridas ao hospital local, mas devido a gravidade da lesão, Jackeline precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Dayene Paz