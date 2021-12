Primeiro dia de fiscalização nas rodovias tem acidente com morte, mas PRF intensifica ações

Fiscalizações serão intensificadas até o dia 3 de janeiro

O primeiro dia de fiscalizações para o fim do ano, nas rodovias de Mato Grosso do Sul, já teve pelo menos, um acidente com morte, em Nioaque.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (23), um caminhão, modelo Ford Cargo, carregado com massa de pães, tombou na pista.





O passageiro do veículo, de 35 anos, morreu no local e o motorista, de 36 anos, encaminhado a um hospital de Campo Grande, em estado grave.





Segundo informações, o caminhão teria apresentado problemas no freio.





Aproximadamente, 500 policiais rodoviários federais irão fiscalizar mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs.





A operação faz parte do Programa 'Rodovida', que visa reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.





RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO





Trechos rodoviários de pista simples terão restrição de tráfego. Com isso, o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 130,16.





O motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.





É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda Largura máxima de 2,60 metros; altura máxima de 4,40 metros; comprimento total de 19,80 metros; e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos de 57 toneladas.

24/12, sexta-feira, das 14h às 22h;

25/12, sábado, das 6h às 12h;

26/12, domingo, das 16h às 22h.

OPERAÇÃO BOAS FESTAS 2021





A operação que conta com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) irá monitorar mais de 12 mil Km de rodovias estaduais até o dia 3 de janeiro de 2022.





A fiscalização terá atenção especial em Bonito, Ponta Porã, e rodovias que dão acesso a outros estados, onde se espera um aumento significativo de turistas, como por exemplo, a MS-040 que liga Campo Grande a São Paulo e a MS-276 que liga Dourados ao Paraná.





Entre esta quinta-feira (23) e segunda-feira (26) e do dia 30 de dezembro a 3 de janeiro de 2022, devido ao Natal e Ano Novo, as ações também serão intensificadas.





Ao todo, estarão envolvidas as 11 Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelo Estado.