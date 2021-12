Cinco morrem em colisão entre dois carros na BR-060, em Nioaque

O acidente ocorreu na altura da curva da Serra de Maracaju, em frente à Fazenda Rolinha

Mais um acidente deixou mortos nas estradas de Mato Grosso do Sul. Agora à tarde cinco pessoas morreram em choque entre dois carros que ficaram totalmente descaracterizados no acidente. As vítimas ainda não foram identificadas.





Informações do site O Pantaneiro indicam que quatro pessoas faleceram no local, em Nioaque, na BR-060, mas a quinta vítima faleceu momentos depois, enquanto era socorrida, já no hospital.





O acidente ocorreu na altura da curva da Serra de Maracaju, em frente à Fazenda Rolinha, entre Nioaque e Sidrolândia. Na mesma região, motorista de caminhão faleceu após cair em ribanceira nesta manhã.





Imagens mostram latas de cerveja ao lado do veículo preto, onde haveriam três pessoas, entre elas o motorista, incialmente identificado como Lucas Pergolari.





