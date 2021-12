PARANAÍBA| Município aderiu ao Programa Opera MS e Examina MS

A Secretaria de Saúde e o Chefe do Poder Executivo, Maycol Queiroz, estiveram na última sexta-feira, 3, em Campo Grande para participarem do evento de lançamento da Caravana da Saúde, no formato antigo da caravana, porém com uma nova visão que é o Programa Opera MS e Examina MS.





O programa é um investimento do Governo no valor de R$120 milhões para o Estado todo, onde serão realizados cirurgias e exames dos pacientes que estavam aguardando na fila há vários anos.





Devido a pandemia que se estendeu há quase dois anos, o Governo viu que não foram realizados cirurgias e nem exames, pois o foco estava voltado para o covid-19 e o intuito do Governo em criar este programa é para tentar diminuir ou cessar essa demanda que os hospitais do município do Estado têm.





Nem todos os municípios conseguiram aderir, sabe-se que no estado apenas 38 municípios conseguiram o Programa. Em Paranaíba tal feito se deve ao empenho da Secretaria de Saúde em parceria com a Prefeitura Municipal, juntamente ao Prefeito.





Há uma grande demanda, hoje nos hospitais da cidade tanto para exames quanto para cirurgias, “é um número considerável de pacientes e nós fizemos muito esforço para trazer esse programa para o nosso município”, disse Franciani Forni, Secretária de Saúde.





Relação das Cirurgias Eletivas





Em espera

Ortopedia : 64 Obstetrícia: 73 Otorrino: 23 Oftalmo: 200 Cirurgião: 129









Fonte: ASSECOM