DOURADOS| Prefeitura apoia a 12ª edição do Haras Weekend

Maior festa eletrônica do Mato Grosso do Sul acontece neste sábado no Parque de Exposições

O Prefeito Alan Guedes recebeu nesta segunda-feira (6) na prefeitura, o empresário de eventos e um dos promotores da festa “Haras Weekend”, Marlon Barbosa. O “Haras Weekend” é considerado o maior encontro de música eletrônica do Mato Grosso do Sul. A festa acontece neste sábado, dia 11 de dezembro, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.





“O movimento do comércio, hotéis, lanchonetes, restaurantes recebem os reflexos positivos dos grandes eventos, que são realizados na nossa cidade e com o avanço da vacinação estamos conseguindo retomar as atividades de lazer no nosso município”, afirma o prefeito Alan Guedes.





O evento será somente para vacinados e a entrada de menores de 18 anos é expressamente proibida!





“Pessoas do Brasil todo vêm prestigiar o nosso evento, que hoje é considerado a maior festa eletrônica do Mato Grosso do Sul. O evento seguirá todas as normas de biossegurança e estaremos solicitando a carteira de vacinação”, afirma o empresário Marlon Barbosa. Também são realizadores do evento os empresários, Ronnie C. Costa Ferreira e Rafhael Pardal.





Programação





O evento contará com grandes nomes da música eletrônica como: Meca, Samhara, Future Class, Vinne, Gaijim, Digo Cavalcante e o Dj residente Ferrari. Em Parceria com a Ox Steak House, bangalôs e backstage será open food com uma das melhores hamburguerias do estado. Além de um Open Bar com bebidas de primeira qualidade em todos os setores.





Ingressos à venda na Banca do Jaime, i9 Celulares, Unique Barbearia e no site sympla.





Maiores informações da programação da festa Haras Weekend, confira no Instagram na página @harasweekend.





ASSECOM