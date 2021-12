Motoristas de MS têm 15 dias para renovar CNH vencida no final de 2020

Documentos tiveram a renovação suspensa por conta da pandemia, mas prazos voltaram em julho deste ano

Termina em 15 dias o prazo para condutores sul-mato-grossenses com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida renovarem o documento. Após o prazo de 31 de dezembro, o motorista poderá ser penalizado.





Os vencimentos foram suspensos em março de 2020, por conta da pandemia. Durante esse período, algumas resoluções foram renovadas e suspensas. A última foi publicada no começo do mês de abril.





Com isso, um calendário foi divulgado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e a renovação dos documentos vencidos em 2020 se encerra no dia 31 de dezembro deste ano.





Os documentos vencidos em 2021 devem ser renovados até o mês correspondente do ano de 2022, por exemplo, CNHs com prazo expirado em janeiro deste ano deverão ser renovadas até 31 de janeiro do ano que vem e assim sucessivamente.





Por Ana Paula Chuva