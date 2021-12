Deputado Zé Teixeira intercede junto ao Governador por realização de obras reforma em UPA de Dourados

Considerando a necessidade de melhorias nas estruturas que atendem o setor da saúde pública de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), intercedeu junto ao Governador Reinaldo Azambuja, pela realização de obras de reforma na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Dr Afrânio Martins, do município. O parlamentar apresentou em plenário indicação solicitando o pleito e também entregou, nas mãos do governador, ofício pedindo celeridade no atendimento.





Zé Teixeira justifica que a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em questão, é considerada como de Porte III, com área física de 1.300 m2, com média de 350 a 450 pacientes a cada 24 horas e com 15 leitos de observação disponíveis, foi habilitada na rede de urgência e emergência pela Portaria nº 2403/2016 do Ministério da Saúde, porém, por falta de manutenção e diante de problemas estruturais não houve a renovação de sua qualificação ocorrida em 2019, ficando sem receber o repasse para custeio.





“A reforma, conforme o exposto, permitirá que seja reclassificada, e prossiga recebendo recursos federais para o custeio e continue cumprindo sua função principal no atendimento à saúde da população local e de outros tantos municípios de nosso Estado, razão de reivindicarmos o apoio do Governo do Estado neste importante atendimento”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes