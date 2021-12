Meteorologia prevê nebulosidade e mais chuva para esta quarta-feira (15)

Nesta quarta-feira (15), pelo segundo dia seguido, Campo Grande amanheceu tomada pela neblina e com céu totalmente encoberto pelas nuvens. Na Capital a temperatura máxima não deve passar dos 26ºC e há possibilidade de trovoadas a qualquer hora do dia.

Campo Grande nesta manhã de quarta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Muitas nuvens se formam e a chuva vai e volta no decorrer do dia com risco para temporais.





Nas regiões pantaneira, sudoeste e centro-norte a chuva pode ser mais significativa com acumulados que podem atingir valores de 50mm em 24h, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





O aquecimento diurno aliado ao transporte de umidade, ao deslocamento de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, e a passagem de perturbações atmosféricas, aumentam as chances de chuvas de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir até 80Km/h.





As temperaturas continuam agradáveis com mínimas de 21°C e máximas em torno de 30°C ao longo do dia. Confira no mapa as condições estimadas para a Capital e alguns municípios do Estado.

Quinzena





A tendência é que o tempo continue instável na próxima quinzena de dezembro. Previsão estendida do Cemtec indica que até o dia 21 de dezembro, os acumulados de chuva poderão ficar entre 30 – 200 mm no Estado.





Já no período entre 21 a 29 de dezembro existe a probabilidade de chuvas de moderada a forte com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo com acumulados de chuva entre 20 - 150 mm, com destaque para as regiões pantaneira, leste e centro-norte.





Por: Mireli Obando, Subcom