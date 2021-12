HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Valores humanitários e solidariedade alimentarão a alma. Contribua com ações sociais, ajude quem precisa e faça diferença no mundo. Assuntos financeiros estarão em destaque, então planeje compras, investimentos e metas mais altas na carreira. As comunicações profissionais estarão aquecidas. Fique de olho no futuro! Os novos modelos de negócio serão atraentes nesse período.





Touro - 21/04 a 2/05





Planeje detalhes de um roteiro de viagem, elabore contratos e formalize parcerias. Conexões com autoridades, mestres e pessoas de outros lugares abrirão portas na carreira e ampliarão horizontes. Aposte em mudanças e dê uma virada de vida! O dia trará novidades e maior projeção profissional. O cenário está positivo para o futuro, com mais autonomia e liberdade.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia revelará sonhos, portanto visualize o futuro e realize desejos. É hora de dar um tempo em situações ou pessoas estressantes e alimentar a alma com sentimentos positivos. O pavio anda curto nos relacionamentos, então lembre de contornar obstáculos com elegância e não perder o humor. Práticas espirituais, terapia e momentos de relaxamento manterão o astral em alta. Aproveite e planeje uma viagem a dois.



Câncer - 21/06 a 21/07





Convite de viagem, trocas carinhosas e entendimento nas relações darão sabor ao dia. Se estiver só, um novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. É hora de aprofundar um vínculo especial! Espere também por novidades da equipe e sucesso no trabalho. Ações sociais alimentarão a alma, então contribua com projetos solidários e causas coletivas.





Leão - 22/07 a 22/08





Conte com mais organização no trabalho e diversifique atividades. Mudanças na rotina tornarão a vida mais gostosa. Cuide da beleza, do corpo e mantenha a saúde equilibrada. Amplie relações, pois o dia trará popularidade e projeção profissional. Você poderá receber uma proposta tentadora hoje. Aproveite e inove na carreira. Os caminhos do coração estarão abertos e existem conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Experimente uma nova dimensão do amor. Os assuntos do coração estarão em destaque, então aproveite para encurtar distâncias numa relação especial com vídeo-chamada e palavras carinhosas. Empatia e emoções fortes marcarão as interações de hoje. Espere por convites e boas notícias de longe. É um bom momento para embarcar em novas experiências e romper barreiras nos relacionamentos.



Libra - 23/09 a 22/10





Um mergulho nos sentimentos trará respostas existenciais. Cultive a paz interior e valorize seus talentos. As comunicações continuarão aceleradas, então aproveite para ampliar relações e descobrir novidades atraentes. Isso também é bom para ganhar espaço nas redes, divulgar o trabalho e ampliar discussões. Some forças com a família numa viagem ou em reestruturações, e vá com calma numa nova relação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um novo envolvimento poderá surgir de maneira inesperada. O dia trará surpresas e novidades no amor. Talvez você mude conceitos e dê chance a um novo começo na vida íntima. Conversas instigantes darão no que pensar. Solte a curiosidade, aprenda novas linguagens e enriqueça sua bagagem. Esta é uma fase de bons acordos. Conte com seu poder de negociação numa transação comercial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Uma proposta de trabalho poderá surgir de repente. Ligue o radar nas oportunidades e inove a atuação. Marte em seu signo trará atitude e conquistas pessoais importantes. É um bom momento para realizar desejos e movimentar a vida com atividades diferentes. A saúde cobrará atenção, então diminua o estresse e a ansiedade com a prática de esporte. As finanças ficarão mais equilibradas neste momento.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Não pare no tempo! Estude uma ferramenta, atualize tecnologias e crie projetos, pois o dia trará aprendizado e outros focos de interesse. Bom para investigar novos modelos de negócio e mudar investimentos. Experimente atividades diferentes, assim você poderá se surpreender e desenvolver novas habilidades. Mercúrio em seu signo movimentará a vida com novidades!





Aquário - 21/01 a 19/02





Deixe o coração falar mais alto que a razão hoje. Um reencontro balançará as estruturas e despertará sonhos. O dia trará soluções originais para a casa, novos conceitos de conforto e muita criatividade. A vida social e as atividades de grupo continuarão agitadas. Fortaleça a posição na equipe e marque presença nas redes. A intuição estará poderosa! Fique de olho, pois virão novidades na família.



Peixes - 20/02 a 20/03





As novidades chegarão de vários lados hoje. Amplie as comunicações, brilhe em reuniões profissionais, entrevistas ou apresentação de ideias. É hora de renovar conceitos, intensificar a participação social e plantar sementes para o futuro. Impulsione um empreendimento. Essa fase trará conquistas na carreira e estabilidade financeira. O companheirismo contará pontos no amor.





Por: ROSA DI MAULO