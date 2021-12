Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado (18)

Este será o último sorteio regular antes da Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 350 milhões

No último sorteio regular da Mega-Sena de 2021, que será realizado neste sábado (18), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. O sorteio do concurso 2.439 será realizado a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).





As apostas podem ser feitas até as 18h nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Se uma única pessoa for sorteada, ela poderia comprar, por exemplo, 50 veículos populares de R$ 60 mil cada.





Depois desde sábado, o próximo sorteio da mega será apenas no dia 31 de dezembro, com a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 350 milhões. Será o maior prêmio da história das Loterias.





Por Ana Oshiro