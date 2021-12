HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Conselhos de uma amizade experiente contribuirão com suas decisões. Esclareça dúvidas e faça escolhas com mais segurança. A intuição também contará pontos. Aproveite o domingo para relaxar num lugar bonito, caminhar no parque, meditar e aumentar a sintonia com a espiritualidade. Novo empreendimento ganhará forma. Aprofunde a relação com parceiros.





Touro - 21/04 a 2/05





Uma desilusão abrirá seus olhos a novas possibilidades. Tire o domingo para se fortalecer interiormente, avaliar sonhos e planejar mudanças. Hora de pensar no futuro e transformar velhos padrões de comportamento. Não faça concessões. Valores não serão negociáveis, principalmente os éticos. Saiba em quem confiar. Assuma seu poder e dê uma virada de vida!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Carreira e planejamento do futuro continuarão em foco neste domingo. Visualize onde quer chegar e crie planos para a vida íntima. Vênus e Plutão trarão profundidade no amor. Troque confidências com o par e fortaleça a cumplicidade. Se estiver só, critérios de escolha serão exigentes nesta fase. Busque em quem confiar plenamente. Afinidade ideológica contará pontos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Dê atenção aos relacionamentos e aprofunde vínculos. Novas maneiras de se relacionar produzirão efeito positivo no amor, relações de trabalho e amizades. Palavras motivadoras, empatia e sentimentos elevados marcarão as interações de hoje. A sensibilidade estará alta para identificar as necessidades dos outros. Ensine, aprenda e some forças para o bem comum.





Leão - 22/07 a 22/08





Mantenha a privacidade hoje. Um mergulho nos sentimentos clareará desejos e intenções. Conte com visão de futuro e planeje inovações no trabalho. Rotina e lifestyle poderão mudar. Inicie relações, diversifique atividades e torne o cotidiano mais gostoso. Revelações marcarão este domingo. Desvende mistérios e ganhe confiança num relacionamento próximo. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





O amor continuará em primeiro plano. Espere por emoções fortes e clima mágico numa relação especial. Notícias de longe darão no que pensar. Aproveite o domingo para organizar ideias, avaliar uma proposta de trabalho ou eliminar tarefas pendentes. Conversas com a família despertarão lembranças e clarearão o passado. À noite, desejos de mudanças ganharão força.



Libra - 23/09 a 22/10





Perspectivas positivas na área financeira e no trabalho darão otimismo. Aproveite o domingo para cuidar do corpo e do seu equilíbrio dar atenção à família e pensar nos detalhes de um projeto. Conversas motivadoras com irmãos e pessoas próximas desenharão um cenário positivo para o futuro. Descubra novidades, conte com sorte e oportunidades nos negócios.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o domingo para estreitar laços familiares, cuidar da saúde com atividade física e decidir investimentos. Negócios estarão aquecidos. Ligue o radar e descubra oportunidades. Visão mais ampla apontará caminhos de crescimento financeiro. Transações imobiliárias terão andamento positivo nesta fase de reestruturações e de conquistas pessoais relevantes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie comunicações e contatos. O domingo trará novidades atraentes e programação divertida. Bom para encontrar soluções criativas e prazeres diferentes. A rotina ficará mais leve. Facilite tarefas com novas ferramentas e tecnologias. Bom momento para aprender algo novo e movimentar a vida com novos projetos. Carisma, humor e alto astral marcarão sua presença.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros em destaque. Uma oportunidade de negócio poderá surgir de maneira inesperada. Ligue as antenas, considere a intuição e descubra novas opções de investimento. Família com aumento de demandas e apoio mútuo. Aproveite o domingo para planejar o orçamento. Você poderá firmar acordos e encontrar soluções práticas. Mudanças à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Esclareça dúvidas e faça escolhas com mais segurança. Conversas de hoje adquirirão um tom sério. O domingo trará convites atraentes de amigos e informações importantes. Aproveite dicas de uma amizade, pesquise custos de reforma da casa ou de um projeto pessoal e aposte nos planos de expansão. Decisões sobre o futuro continuarão em processamento. Pense com calma.



Peixes - 20/02 a 20/03





Siga dicas dos sonhos e abra novos caminhos. O domingo trará mais segurança na área financeira e perspectivas de expansão profissional. Tudo fluirá positivamente, mesmo sem garantias neste momento. Planeje compras e economize dinheiro com soluções práticas. Aprofunde vínculos de amizade. A vida social ficará mais gostosa com novas conexões.





Por: ROSA DI MAULO