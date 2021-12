Estudantes participam do Programa de Avaliação Seriada da UFMS neste domingo (12)

Os portões foram fechados às 8h e as provas terão duração de cinco horas, incluindo tempo de preenchimento do cartão-resposta.

Um dos locais de prova do Programa de Avaliação Seriada da UFMS ©Marcus Vinícius/TV Morena

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aplica, neste domingo (12), a última etapa das provas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) referentes ao triênio 2019-2021. Ao menos 11 mil inscritos participam deste processo seletivo que ocorre em onze municípios do estado.





Os portões foram fechados às 8h e os candidatos receberam o prazo de cinco horas para responder as 60 questões, escrever uma redação e preencher o cartão-resposta.





Em Campo Grande, o trânsito ficou lento próximo a alguns locais de prova como a UFMS e a Anhanguera, onde uma candidata chegou após o horário de fechamento dos portões e foi barrada.





O Programa de Avaliação Seriada Seletiva da UFMS é outra opção de ingresso na instituição. Neste caso, os estudantes que estão cursando o Ensino Médio realizam provas seriadas ao final de cada ano letivo. A escolha pelo curso ocorre somente no último ano.





Recorde de inscrições





Ao todo, são ofertadas pelo Passe 1.089 vagas nos 114 cursos da instituição e outras 3.347 vagas para o vestibular, realizado na semana passada. Este ano as provas tiveram recorde de inscritos com total de 25.068 candidatos.





Os cursos são ofertados na Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.





Por Maressa Mendonça, g1 ms