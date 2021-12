HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Dê um passo maior na carreira. A semana trará mais poder, visibilidade e projeção profissional. Bom para lançar um empreendimento, fortalecer alianças e brilhar publicamente. Decida mudanças e planos da vida íntima. Comunicações e conexões internacionais estarão abertas. Conte com maior exposição e prestígio. Deixe a documentação em ordem e planeje viagens.





Touro - 21/04 a 2/05





Ganhe poder de influência e reputação nesta semana. Formalize parcerias. Bom período para planejar mudanças e lutar por direitos. Hora de se reinventar e apostar nos planos de expansão profissional. Ligue o radar nas oportunidades e inicie relações. Envolvimento com questões sociais levantará reflexões e cobrará posicionamentos. Abrace uma causa e faça diferença!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sentimentos profundos inspirarão mudanças no lifestyle e na rotina nesta semana. Intensifique o treino, cuide da saúde e inicie uma atividade diferente. Hora de refletir sobre o futuro e a missão no mundo. Amplie o diálogo e vá mais fundo no amor. Troca de confidências e novos planos para a vida a dois reforçarão a cumplicidade e o entendimento no casamento.



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para aprofundar relações, criar novos vínculos e resolver assuntos do coração. Uma relação que começar nesta semana poderá se tornar estável e duradoura. Decida uma viagem e garanta momentos de relaxamento e prazeres junto à natureza. Conte com mais organização e acelere a produção no trabalho. Cuidar da saúde será essencial nesta fase.





Leão - 22/07 a 22/08





Diversifique atividades, cuide do seu equilíbrio e torne o cotidiano mais gostoso. Retomar o treino ou iniciar um tratamento médico devolverá a vitalidade. Finalize pendências do passado. A semana trará iniciativas e soluções de assuntos de família. além de maior exposição e atenção aos relacionamentos. Anote ideias, crie projetos e reinvente a vida. Criatividade em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





A rotina será exigente nesta semana. Foque nas soluções práticas no trabalho e nos cuidados de saúde. O amor inspirará mudanças e decisões de vida. Brilhe, conquiste novos espaços e alavanque a carreira. Conversas com a família definirão novos rumos. Encontre seu lugar e fortaleça as bases afetivas. Poder pessoal em alta! Carreira em ascensão. Estude propostas.



Libra - 23/09 a 22/10





Aumente o poder financeiro. A semana trará conquistas no trabalho e na vida pessoal. Jogue a autoestima para cima e exerça seus talentos. Conte com sorte. Aproveite uma oportunidade de investimento e mude padrões. Acordos e união com a família criarão bases fortes para o futuro. Comunicações estarão abertas. Expanda sua rede. Prestígio em alta! Segurança no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana favorecerá acordos comerciais e decisões financeiras. Tome a iniciativa nas relações, negocie contratos e resolva pendências familiares. Amplie o diálogo com irmãos e defina planos. Palavras carinhosas e atenção aos relacionamentos próximos fortalecerão vínculos importantes em sua vida. Período de decisões e de conquistas. Movimente o trabalho e equilibre as finanças.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Firme acordos, planeje compras e aproveite oportunidade de crescimento financeiro. A semana trará sucesso nos empreendimentos e propostas atraentes no trabalho. Conte com mais estabilidade e previsão do orçamento. Objetivos pessoais e projeto de vida ficarão mais claros. Comece um ciclo de maior realização pessoal e profissional. Surpresa gostosa no amor!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cuide da beleza, renove os looks e surpreenda, seus encantos estarão em destaque. A semana trará novas relações, atividades em grupo e vida social agitada. Assuma seu poder e espere por conquistas no trabalho. Bom período também para decidir mudanças no projeto de vida e renovar os sentimentos. Emoções estarão à flor da pele. Amor com mais união e encantamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Um mergulho nos sentimentos esclarecerá dúvidas e expectativas no amor. A semana trará decisões sobre o futuro e reestruturações de vida. Mudar ou reformar a casa cobrará tempo e planejamento. Conte com apoio de amigos e com oportunidade de negócio. Fase de conquistas na carreira e de crescimento financeiro. Siga a intuição e encontre soluções originais.



Peixes - 20/02 a 20/03





O foco no crescimento profissional trará bons resultados financeiros. Dê um passo maior na carreira e alcance suas metas. Novas amizades e parcerias manterão o astral em alta. Viaje com amigos e aprofunde vínculos. A semana trará encontros de prestígio e propostas atraentes. Bom período para explorar ambientes diferentes e ingressar num novo grupo. Novos planos no amor.





Por: ROSA DI MAULO