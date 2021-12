Campo Grande segue com 3ª dose para pessoas a partir de 18 anos nesta segunda-feira (6)

Fique atento ao prazo: é preciso ter tomado a 2ª dose até o dia 6 de agosto

Campo Grande ampliou a vacinação com a dose de reforço e segue com a aplicação da 3ª dose nas pessoas a partir de 18 anos nesta segunda-feira (6). Além disso, o município continua com a 1ª e 2ª doses da vacina contra covid disponíveis nos pontos de imunização.





Para tomar a dose de reforço, pessoas com 18 anos ou mais e profissionais da saúde precisam aguardar o prazo. Ambos os grupos precisam ter completado o esquema vacinal, ou seja, terem tomado as duas doses da vacina, até o dia 6 de agosto.





Para as pessoas com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) orienta que o paciente deve apresentar laudo médico.





Ainda segundo o calendário, podem completar o ciclo vacinal aqueles que receberam a primeira dose da Astrazeneca até o dia 6 de outubro. Também deve comparecer aos postos quem recebeu a Coronavac até o dia 15 de novembro ou a Pfizer até o dia 16 de novembro. A primeira dose continua disponível para todos com 12 anos ou mais.





A vacinação é realizada nos drive-thrus do Albano Franco, da UCDB, na Seleta e nas unidades de saúde. Confira:













Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha