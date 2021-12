Homenagem ao ex-deputado Roberto Orro marca entrega de equipamento para Escolas Indígenas

O deputado estadual Felipe Orro esteve em duas aldeias de Aquidauana para entrega de diversos equipamentos provenientes de emendas parlamentares de sua autoria. Para a comunidade escolar da escola Pascoal Leite Dias, na Aldeia Limão Verde, foram entregues 10 computadores que farão parte dos trabalhos realizados na sala de tecnologia da instituição. "Temos um sonho de transformar a vida dos nossos jovens pela Educação, então eu me sinto feliz em poder continuar contribuindo com a educação indígena", disse o deputado.





De acordo com a diretora da Escola Pascoal Leite Dias, professora Carmencilda Damasceno, a sala de tecnologia da instituição estava sem computadores em funcionamento, pois as máquinas estavam obsoletas. "Com esses computadores nós vamos apoiar ainda mais os nossos estudantes, então eu gostaria de agradecer realmente, muito obrigada deputado Felipe Orro", comemora a diretora.

deputado estadual Felipe Orro ©DIVULGAÇÃO

O evento na Aldeia Limão Verde contou com a presença do cacique Antônio dos Santos Silva, professora, Carmencilda Damasceno, do coordenador pedagógico da instituição, Orestes Malheiro Vaz, além de professores e alunos.





A agenda de trabalhos seguiu para a Aldeia Bananal, onde foram entregues aos alunos e professores do Instituto Terena de Educação Intercultural, onze computadores, uma impressora, um bebedouro, um ventilador e uma mesa de escritório.





Também foi inaugurado o Centro Multiuso da Nação Terena "Deputado Estadual Roberto Moaccar Orro", ocasião em que a comunidade indígena se rendeu às homenagens ao ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Roberto Orro, denominando o prédio recém-construído com o nome do parlamentar falecido no dia 23 de novembro do ano passado.





"Momento de muita saudade ao relembrar a história de luta e trabalho de meu pai em defesa dos Terenas e dos direitos dos povos indígenas", disse Felipe Orro.





Conforme conta o presidente do Instituto Terena de Educação Intercultural, professor Paulo Baltazar, a ideia para a construção do centro era de fomentar as atividades na busca de sustentabilidade da aldeia, aprimorando sobretudo, os aprendizados da cultura indígena. "Será um local para transmissão de conhecimentos tradicionais e para prática de atividades como confecção de rapadura, produção de farinha de mandioca, cestaria, argila, tecelagem, madeira, valorização da dança, música, costumes e culinária Terena'', afirma Baltazar.

O Centro Multiuso dos Terena conta com rede de água, energia elétrica e internet de fibra ótica e vai oferecer à comunidade oficinas, seminários, educação indígena, educação secular, saúde indígena, combate ao alcoolismo, tabagismo, direitos humanos, direito da criança e do adolescente.

O Projeto para a construção do centro terena foi selecionado pelo Consulado Geral da República Tcheca, em São Paulo, e Consulado Honorário da República Tcheca, em Batayporã, recebendo o apoio financeiro do Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca.

Participaram do evento na Bananal o cacique da aldeia, Celio Francelino Fialho; o vice-cacique, ademir Pereira José, o presidente do Instituto Terena de Educação Intercultural, professor Baltazar; professora Celma, o cônsul honorário da República Tcheca em Batayporã, Evandro Trachta; dentre outras lideranças.









Por: Thiago Gonçalves