Filho mata a mãe e esfaqueia o irmão dentro de casa no Coophatrabalho

Uma idosa identificada como Maria do Carmo Brasil Nolasco, de 71 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio filho no final noite desta terça-feira (7) em casa, na rua Quinheira, Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande. No momento em que os militares dos bombeiros chegaram ao local, a idosa já estava em óbito.





O autor também esfaqueou o irmão, que foi levado consciente pelo Corpo de Bombeiros para atendimento. Segundo informações, ele teria sofrido facadas nas costas, braços e em outras partes do corpo.





Vizinhos escutaram barulho de objetos quebrando e de discussão dentro da casa no momento do homicídio. O autor do crime foi preso na Avenida Presidente Vargas, logo após o crime. A Polícia Militar, Civil e Perícia foram acionados.