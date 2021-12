CONCURSOS| Processos seletivos encerram inscrições nesta quarta-feira em MS

Outro edital de contratação para vagas temporárias encerra inscrições na sexta-feira (10)

Dois processos seletivos para cargos temporários em Mato Grosso do Sul encerram inscrições nesta quarta-feira (8) e oportunidades tem salários que podem chegar a R$ 6,8 mil. Confira:





A Prefeitura de Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande, encerra as inscrições do processo seletivo com vagas para profissionais na área da educação nesta quarta (8). Os profissionais serão contratados para preenchimento de vagas temporárias, há vagas para professores e até para diretor.





Há oportunidades para profissionais atuarem na sede do município ou nas aldeias Amambai e Limão Verde. As vagas são para professores de diversas áreas, desde o ensino infantil até diretor de escola. Também há vagas para assistente escolar, assistente social e psicólogo. Os salários variam de R$ 1.908,97 a R$ 6.885.





As inscrições estão abertas e seguem até o dia 8 de dezembro, no site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 19,50. A seleção conta com provas objetivas, subjetivas e de títulos.









A Prefeitura de Eldorado, a 443 km de Campo Grande, encerra as inscrições para Processos Seletivos que buscam preencher oportunidades para profissionais com formação nos níveis fundamental e superior nesta quarta (8) e outro edital encerra nesta sexta (10).





Juntas, as seleções somam 48 vagas, as quais serão distribuídas conforme os cargos especificados na lista abaixo:





Edital nº 04/2021: Professor de Arte (2); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Física (3); Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (2); Professor do 1º ao 3º Ano (1), Professor Educação Infantil (14);





Edital nº 05/2021: Auxiliar de Serviços Gerais (14).





Estes profissionais deverão atuar em jornadas de 20 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que podem variar de R$ 1.107,57 a R$ 2.456,24 ao mês.





Aqueles que desejarem concorrer aos cargos disponíveis no edital nº 04/2021 poderão inscrever-se no período de 7 a 8 de dezembro de 2021. Já os interessados em participar do Processo Seletivo nº 05/2021 podem realizar as candidaturas no período de 9 a 10 de dezembro de 2021.





As candidaturas serão recebidas de maneira presencial na sede da Secretaria do Centro Educação Infantil Pingo de Gente, que atende nos horários das 7h às 11h e das 13h às 16h.





Por: Mariane Chianezi