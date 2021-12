Ex-ministro Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio

Ele foi levado para o Hospital Central do Exército. Segundo o Comando Militar do Leste, o general sofreu fratura na clavícula direita e em um arco costal.

Eduardo Pazuello ©REPRODUÇÃO/JN

O ex-ministro da Saúde e general do Exército Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto na noite de sexta-feira (24) na Avenida Paulo de Frontin, altura da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Leste (CML).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel central foram acionados às 23h37 para uma queda de moto. Chegando lá, encontraram o ex-ministro, de 58 anos.





Ele foi levado para o Hospital Central do Exército, em Benfica, também na Zona Norte da cidade.





Segundo o CML, Pazuello sofreu fratura na clavícula direita e em um arco costal. Ele se encontra em observação com quadro estável.









Por Cristina Boeckel e Henrique Coelho, g1 Rio