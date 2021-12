Altas temperaturas predominam no último domingo do ano em MS

Mato Grosso do Sul terá um domingo (26) de tempo firme em grande parte do Estado. As condições estimadas são de céu com poucas nuvens ao longo de todo o dia.





Para a região sudoeste a previsão é de final de tarde com pancadas de chuvas com risco de trovoadas em pontos isolados.





As temperaturas seguem elevadas no Estado com tendência de mínimas entre 17°C a 25°C, e máximas entre 29°C a 38°C.





Confira as condições de tempo e temperatura estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.

Campo Grande nesta manhã de domingo ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande: Sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 22°C a 33°C.





Corumbá: sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e noite de tempo aberto. Temperaturas entre 24°C a 35°C.





Coxim: sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 23°C a 35°C.





Dourados: sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e noite de tempo aberto. Temperaturas entre 23°C a 34°C.





Três Lagoas: sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e noite de tempo aberto. Temperaturas entre 22°C a 37°C.





Por: Mireli Obando, Subcom