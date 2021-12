Equipe de Dourados participa da segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade

Com o incentivo da Prefeitura de Dourados, através da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), a delegação de atletas douradenses embarcou nesta sexta-feira (10) para representar o município na segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2021, realizado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).





Os jogos acontecem no período de 10 a 12 de dezembro, no município de Três Lagoas, nas modalidades de: Malha, Sinuca, Dama, Dominó, Atletismo, Tênis de Mesa e Natação.





Os atletas estão todos com as doses de vacina em dia e também testados para Covid-19 com resultados negativos.





ASSECOM