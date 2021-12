EMPREGOS| Funtrab oferece 805 vagas para a Capital nesta quinta-feira (23)

Interessados devem fazer agendamento através do aplicativo MS Contrata+ para Trabalhadores

Nesta quinta-feira (23), a Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece 817 vagas de emprego para Campo Grande. Antes de ir até o local, os interessados devem fazer agendamento através do aplicativo MS Contrata+ para Trabalhadores.









Conforme divulgado, os cargos que possuem maior quantitativo são auxiliar de linha de produção com 74 vagas, vendedor pracista com 52, trabalhador de serviços de limpeza com 30, auxiliar de limpeza com 32, pedreiro com 26 e repositor em supermercados 18.





De acordo com a Funtrab, após se cadastrar no aplicativo é necessário ir até a fundação, que fica localizada na Rua 13 de Maio, 2773. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, entre 7h30min e 17h30min.





Por ser rotativas, todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem necessidade de aviso previamente.