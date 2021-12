Dia M: Governo entrega 7 mil cartões do Mais Social na próxima quarta-feira (15)

Em uma grande ação de entrega de cartões, o Programa Mais Social, implantado pelo Governo do Estado como forma de atendimento as famílias em vulnerabilidade social, realiza na próxima quarta-feira (15) a entrega de mais de 7 mil cartões em Campo Grande e em mais 78 municípios MS. É uma oportunidade de beneficiários que ainda não retiraram seus cartões, ou aqueles que estão em transição do antigo Vale Renda para o Mais Social, de garantirem seu benefício de R$ 200 reais.





“Vamos entregas esses 7 mil cartões para que essas pessoas tenham acesso o quanto antes ao benefício do Governo do Estado. Já estamos com quase 50 mil cartões emitidos e cada vez mais precisamos que as famílias em vulnerabilidade, público do programa, acessem esse benefício que garante dignidade, fomenta a economia e traz segurança para o dia a dia”, pontua a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.





Elisa lembra também que beneficiários que recebiam os R$ 180 reais disponibilizados pelo Vale Renda precisam procurar os locais de entrega para retirarem seus cartões e garantirem a continuidade pelo Mais Social com R$ 200 reais. “O beneficiário do antigo Vale Renda que não retirar o novo cartão, não receberá o benefício em janeiro de 2022”, esclarece a secretária.





Nobre pontua ainda que mesmo com o contato prévio da Sedhast, muitos beneficiários do antigo Vale Renda não compareceram para retirar o novo cartão. Além disso, beneficiários que informaram um endereço na hora do cadastro, se mudaram e a entrega não foi possível. Há também casos de números de telefone que não foram atualizados ou que já não pertencem mais ao favorecido. Todos esses fatores impediram a entrega, conforme informações da coordenação do programa.





No interior do estado, a retirada do novo cartão do Mais Social deve ser realizada nas sedes do programa Mais Social. Na Capital, a retirada deve ser realizada nos locais abaixo, respeitando a localização de cada beneficiário.





Beneficiários que já receberam o novo cartão do Mais Social, ou que já foram visitados pelas equipes e aguardam emissão do cartão, não devem comparecer aos locais.





Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3368-9000.





Confira os locais de retirada em Campo Grande





(De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30)





Moradores da região do *Segredo*, podem efetuar a retirada do cartão na sede do Procon Estadual, localizado na rua Rua 13 de junho, nº 930, centro.





Já os moradores da região do *Prosa* irão retirar os cartões na sede do programa Rede Solidária - unidade II, na Rua da Conquista, nº 683, Jardim Noroeste.





Moradores da região do *Bandeira* retirarão os cartões do Mais Social na sede do programa Vale Universidade, na Rua 14 de julho, nº 1.269, Centro.





Beneficiários da região do *Anhanduizinho* recebem os cartões no Rede Solidária - unidade I, na Rua Adelaide M. Figueiredo, nº 1.879, Parque do Lageado.





Beneficiários da região *Imbirussu* recebem os cartões no programa Vale Universidade, na Rua 14 de julho, nº 1.269, Centro.





Os da região do *Lagoa*, irão retirar os cartões na Escola do SUAS/MS, na Rua André Pace, nº 630, Guanandi.













Por: Leomar Alves Rosa, Sedhast