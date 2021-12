10ª campanha de vacinação antigripe da Cassems termina dia 30 de dezembro

A vacina é importante não apenas para a proteção do próprio indivíduo, como também de toda a comunidade

Pelo décimo ano consecutivo, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza agendamento para reserva de doses da “Campanha de Vacinação Antigripe 2022”, que pode ser feita até o dia 30 de dezembro deste ano. O beneficiário interessado em se vacinar ainda pode fazer a sua reserva pelo Portal do Beneficiário ( beneficiario.cassems.com.br ). Para tirar dúvidas, o beneficiário deve ligar na Central de Atendimento (67) 3314-1010. O valor de cada dose é de R$ 80,00.





O objetivo da campanha é reduzir as internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus Influenza e a vacina oferecida pela Cassems protege contra os diversos subtipos do vírus da H1N1 e, na Caixa dos Servidores, pode ser tomada a partir dos três anos de idade. O Sistema Único de Saúde (SUS) distribui a vacina apenas para crianças menores de dois anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, considerados grupos de risco. Dessa forma, uma grande parcela da população fica vulnerável ao vírus e suas consequências no período de inverno.





ASSECOM