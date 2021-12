Deputado Gerson Claro comemora primeiros quilômetros de asfalto na Gameleira

O deputado estadual Gerson Claro (PP) comemorou hoje (2) a implementação dos primeiros quilômetros de asfalto na MS-455, conhecida como “Estrada da Gameleira”.





Trata-se de um sonho antigo da população da região e um pedido que Gerson leva há tempos ao governo do Estado. A princípio, estão sendo implementados 3,3 quilômetros de asfalto que liga o Anel Viário de Campo Grande ao distrito de Capão Seco, em Sidrolândia.





“É só o começo, a obra é maior, mas tenho plena convicção da sensibilidade do governador Reinaldo Azambuja e tenho certeza de que ele prosseguirá com essa pavimentação, beneficiando os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul”, afirmou.





Junto com a pavimentação, a equipe da empreiteira responsável pela obra instala os dispositivos de drenagem, como valetas e canaletas.





Gerson Claro segue fazendo gestões para que a totalidade da obra seja realizada, em um trecho de 155 quilômetros.





“Mato Grosso do Sul vive um momento de transformação em sua infraestrutura e essa estrada tem uma produção agrícola enorme, então o escoamento ficará muito mais fácil quando toda a extensão for pavimentada, trazendo ainda mais desenvolvimento para a região”, finalizou.









Por: Fernanda Fortuna