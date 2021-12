Deputado Felipe Orro apela para que concessionárias prorrogue a suspensão no corte de água e luz

deputado estadual Felipe Orro (PSDB)

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação nesta quarta-feira (08), solicitando às concessionárias que prestam serviço público de abastecimento de água e distribuição de energia elétrica no Mato Grosso do Sul, que não executem o famoso corte de água e luz aos consumidores que tenham faturas em atraso. O deputado pede que a medida se cumpra durante um mês, a começar agora no próximo dia 15 de dezembro até 15 de janeiro de 2022. "As pessoas ainda encontram dificuldades para quitar contas básicas e esse problema na economia ainda se deve a crise desencadeada pela pandemia", explica.





Felipe lembra que as festas de final do ano estão próximas e que grande maioria da população ainda sofre as consequências da pandemia da Covid-19 e isso tem causado austeridade e dificuldade para que os cidadãos sul-mato-grossenses mantenham suas faturas em dia.





"Há que se considerar que seria importante que os consumidores do Estado não sejam privados de água e luz neste momento difícil, e assim, possam aproveitar de maneira mais digna o final de ano, momento de comunhão entre as famílias", reitera.





Outro detalhe importante, segundo Felipe Orro, é que a continuidade do fornecimento mesmo sem o pagamento não isenta o consumidor de quitar suas dívidas com as empresas. Só vai garantir que não terá o serviço suspenso pela falta do pagamento. “Essa medida não perdoa a dívida e a concessionária continua com todo direito de cobrar e receber pelos serviços prestados. Queremos apenas que os consumidores tenham um tempo a mais para organizar suas economias”, finaliza o parlamentar.





ASSECOM