Deputada Mara Caseiro reivindica providências no fornecimento de água em bairro de Naviraí

Deputada Mara Caseiro

Devido ao recorrente desabastecimento de água no bairro Vila Industrial em Naviraí, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou, por meio de indicação, que sejam adotadas providências para sanar irregularidades no fornecimento de água, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na última terça-feira (07). A indicação decorre de pedido formulado pelo vereador Regivan Moraes da Silva.





Segundo informações, há recorrente desabastecimento de água no bairro, fato este que aliado a também habitual falta de energia elétrica, tem causando inúmeros prejuízos ao cidadão que reside no bairro.





Diante disso, é extremamente necessário que a empresa garanta o fornecimento deste serviço essencial, adotando todas as medidas indispensáveis para evitar sua descontinuidade no bairro.





“É extremamente importante que seja regularizado o fornecimento de água no bairro Vila Industrial, de forma emergencial já que o saneamento básico é essencial”, afirmou a deputada.





A solicitação foi encaminhada para o governador Reinaldo Azambuja, secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL, Walter Benedito Carneiro Júnior.





ASSECOM