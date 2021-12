CAPITAL| Vereador Carlão recebe lideranças comunitárias e rende homenagens a empresários de bairros

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu na manhã desta terça-feira (7), em agenda intensa de atendimentos antes da sessão ordinária, a visita de representantes comunitários trazidos pelos amigos Valdo Pereira (CRF) e Valteir dos Santos, ambos também ligados ao setor comunitário.





“Aproveitamos a presença do vereador Delei Pinheiro - 1° secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis, para falarmos e relembramos da luta em comum pelas causas sociais e da moradia popular. Também entregamos Moção de Congratulações ao Empresário e influenciador digital, Sayllon de Oliveira Ribeiro. Contanto com uma segunda loja, atualmente emprega 7 profissionais. E a empresária Michele do Nascimento de Santana, dona da Padaria e Salgadaria Naviraí, no coração da Vila Margarida. Grande exemplo de superação e excelência no atendimento de seus clientes”, disse Carlão.





O secretário do Legislativo Municipal, Delei Pinheiro, no momento da entrega, fez questão que fazer uma homenagem aos presentes.





“Vou retirar por um momento a máscara e pedir para que olhem bem para minha cara e percebam que eu e o Carlão somos muito parecidos com vocês. Somos a cara do povo. Porque realmente viemos da periferia. Eu, um gari que há mais de 30 anos ingressou na prefeitura, cheguei a secretária da Casa do Povo e o Carlão um lutador pela desfavelização, presidente. Esta Câmara é a Cara do povo e vocês sempre serão bem vindos aqui. Se conseguimos chegar e conquistar esse lugar, então, vocês também podem conquistar o que quiserem, desde que trabalhem pelo bem comum”, disse Delei.





Carlão relembrou que sua primeira homenagem na Câmara foi para uma lanchonete do bairro Nova Lima, chamada “Pé na Jaca”.





“Quando cheguei na Câmara percebi que somente desembargadores e grandes empresários eram homenageados. A primeira moção que li foi para a lanchonete de um amigo meu do Bairro Nova Lima – “Pé na Jaca”. Ouvi o riso dos vereadores, em tom de deboche. Mas hoje, vejo que todos os níveis da sociedade são representados e defendidos na Câmara Municipal”, disse o presidente.





