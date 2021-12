Acidente entre caminhonete e carretas deixa um morto na BR-158 em MS

PRF informou que uma pessoa foi socorrida para atendimento médico

Um acidente envolvendo uma caminhonete e duas carretas deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (7) na BR-158, entre Cassilândia e Paranaíba, a 437 km de Campo Grande.





Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no local do acidente morreu uma pessoa e outra foi socorrida para atendimento médico. A equipe da polícia ainda está no local do acidente.





Sites locais divulgaram que a carreta que seguia atrás da caminhonete a empurrou contra a traseira da outra carreta. O veículo ficou prensado.









Por: Mariane Chianezi