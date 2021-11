Vestibular 2022: Glória de Dourados oferta 20 vagas em graduação de 3 anos de duração

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Glória de Dourados, oferta 20 vagas na graduação de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira por meio do Vestibular UEMS 2022. A oportunidade é no período noturno para o curso de 3 anos de duração.





São 12 vagas gerais, 4 para alunos negros, 2 para alunos indígenas e 2 para residentes em MS ofertadas pelo curso. Somente poderão concorrer as vagas para os regimes de cotas para negros (pretos e pardos) e indígenas candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.





A graduação de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira, forma profissionais para atuar na área Sucroalcooleira no Brasil e no mundo. Tendo em vista a demanda mundial crescente de produção do etanol. O mercado brasileiro é muito promissor, pois há uma escassez de profissionais qualificados para atuar na área, por isso o curso de Produção Sucroalcooleira visa um amplo aprendizado, desde a área agrícola à industrial, além do comércio dos produtos originados da cana-de-açúcar como o etanol, o açúcar e a bioenergia.





O mercado de trabalho do profissional é bem amplo pois poderá atuar desde a parte agrícola, de plantio e trabalhos técnicos, à parte dos processos industriais, e também na parte de assessoria administrativa em uma usina sucroalcooleira.









As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 20 de dezembro de 2021 (horário oficial de MS), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org , onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os Editais do PSV-UEMS 2022.





Vestibular UEMS 2022





Neste ano de 2022, a UEMS abre 1.191 vagas em 58 cursos, em 14 cidades de Mato Grosso do Sul por meio do Vestibular (PSV). O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 90.





A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas em 08 de janeiro de 2022, das 14h às 19h. Neste ano, assim como na edição anterior, a UEMS inova no sentido de garantir comodidade aos candidatos(as) na hora de realização das provas. Quem reside em alguma das 17 cidades onde serão aplicadas as provas (Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) poderá escolher quaisquer cursos ofertados pelas Unidades Universitárias da UEMS no ato da inscrição.





Num exemplo: inscritos(as) que residem em Cassilândia ou Ivinhema (municípios que tem Unidade Universitária e onde serão realizadas provas), mas tem interesse no curso de Direito ofertado pela UEMS de Naviraí poderão indicar o local onde deseja fazer a prova e selecionar o curso em quaisquer das outras Unidades Universitárias.





Para obter todas as informações os(as) candidatos(as) devem acessar o Edital: https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=135





ASSECOM





