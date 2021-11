Deputado Lídio Lopes será eleito presidente da Unale durante evento nesta quinta-feira (25)

Eleição da chapa única está marcada para as 18h30, após palestra do ministro do STF, Edson Fachin

Deputado Lídio Lopes será eleito presidente da Unale nesta quinta-feira (25) ©Leonardo de França

A eleição da chapa única que tem o deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) como candidato e deve elegê-lo presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), acontece a partir das 18h30 desta quinta-feira (25), penúltimo dia da Conferência realizada no Bosque Expô, em Campo Grande.





O evento reúne mais de 1,2 mil parlamentares das Américas ainda hoje será realizada a palestra com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.





De acordo com a programação, das 17h05 às 18h20, será realizado o "Painel 7: Código eleitoral: Principais alterações e como podem impactar nas campanhas". Participam os palestrantes Prof. Dr. Walber Agra, procurador do Estado de Pernambuco e especialista em Direito Eleitoral, e o Ministro Edson Fachin (virtual), do Tribunal Superior Eleitoral.





O tema central da Conferência será Unale 25+ “Redesenhando os Caminhos do Parlamento” e norteará importantes debates ministrados por personalidades de renome nacional, que vão tratar dos desafios impostos pelo cenário pós-pandêmico.





Atualmente, quem preside a Unale é a deputada estadual da Bahia, Ivana Bastos.





Fonte: Midiamax

Por: Renata Volpe