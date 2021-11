TRÊS LAGOAS| Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município realiza lançamento de pré-matrículas para REME

A secretária de Educação e Cultura, Ângela Brito, ao lado do prefeito Angelo Guerreiro, reuniu na manhã de quarta-feira (17) no CRASE "Coração de Mãe", os gestores da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas para o lançamento das Rematrículas Ano 2022.





O lançamento iniciou-se com a performance do maestro violinista Francis David Vidal que, na oportunidade, homenageou o prefeito, Angelo Guerreiro com a música “Na Sola da Bota”, de Rio Negro e Solimões.





Em sua fala, Ângela agradeceu a presença de todos e reforçou a importância de toda a comunidade escolar se unir para que todos os estudantes realizem a rematrícula ou matrícula nova, alcançando a meta dos 16.700 estudantes matriculados em 2022.

“Este é o sexto ano do processo de matrícula na gestão do Angelo Guerreiro e ele precisa ser o melhor ano de todos. A cada ano estamos aprimorando o processo e, depois de um ano atípico em virtude da pandemia, precisamos unir forças para levar as nossas crianças para as Unidades de Ensino. A sociedade exige isso de nós e, como gestores, precisamos nos empenhar fazendo, cada um, a sua parte para atingirmos, em 2022, a meta dos 16.700 estudantes atendidos nas unidades de ensino da REME, sempre primando pelo compromisso com a educação de qualidade para todos”, disse a secretária.





Angelo Guerreiro, por sua vez, parabenizou o comprometimento de todos. “Precisamos continuar trabalhando incansavelmente pela melhoria dos nossos trabalhos e dos resultados que desejamos alcançar. Precisamos internalizar que gestor é aquele que é líder, companheiro e, na hora que precisa, disciplina. Gostamos sempre de estar com pessoas que sabem mais que nós para crescermos e evoluirmos como seres humanos, profissionais e não esqueçamos o que é ser servidores públicos”, disse.





Reforçando o pedido da secretária, que solicitou apoio aos gestores para se unirem com a comunidade para levarem os estudantes de volta às unidades escolares, o prefeito Angelo Guerreiro finalizou dizendo que premiará em primeiro, segundo e terceiro lugar, as unidades de ensino que obtiverem a maior taxa de crescimento nas matrículas efetuadas em 2022.





Ângela Brito, ao lado do prefeito Angelo Guerreiro, chamou à frente a diretora do setor de Matrícula e Tecnologia, Neuraci Vasconcelos, para parabenizá-la pelo trabalho que vem realizando ao longo de todos estes anos de gestão Guerreiro.





“A Neuraci sempre esteve à frente deste trabalho e merece o nosso reconhecimento por todo o comprometimento e dedicação, juntamente com sua equipe, às questões das matrículas dos estudantes já matriculados e aqueles que ainda se matricularão", finalizou Ângela.





COMO FUNCIONARÁ





A rematrícula de alunos que continuarão na mesma escola acontecerá de 01 a 22 de dezembro.

Já a pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino acontecerão de 01 a 22 de dezembro a primeira etapa; 04 a 28 de janeiro a segunda etapa e a partir de 01 de fevereiro a terceira etapa.





Para realizar a pré-matrícula só acessar o endereço www.treslagoas.ms.gov.br/matriculareme2022 e clicar em pré-matrícula. Em seguida, preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar 3 Unidades de Ensino diferentes.





O preenchimento de 3 opções diferentes possibilitará uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou responsável deverá colocar as Unidades de Ensino mais próximas de seu endereço.





Finalizando, Ângela Brito argumentou que o grande sonho, tanto do prefeito, quanto da equipe SEMEC, é alcançarmos o número de 17 mil estudantes matriculados na REME. Estamos torcendo para que, ainda em 2022, esse sonho se realize.









ASSECOM