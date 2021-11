Inscrições para concurso público da Polícia Civil encerram nesta quinta-feira (18)

As inscrições para Concurso Público da Polícia Civil, com 236 vagas, em diferentes funções, terminam nesta quinta-feira (18). O prazo para os candidatos se inscreverem começou no dia 26 de outubro. Os salários vão de R$ 4,5 mil até R$ 17 mil.





Para se inscrever os interessados devem entrar no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) pelo link: www.concurso.fapec.org . O valor da taxa de inscrição é de R$ 340,48. Os editais disponibilizam 20% das vagas para negros, 3% aos indígenas e 5% aos candidatos com deficiência.





O concurso prevê 236 vagas para Polícia Civil, sendo 42 para Perito Papiloscopista, 36 para Agente de Polícia Científica, 75 para Perito Oficial Forense (Perito Criminal), 53 para Perito Oficial Forense (Perito Médico-Legista) e 30 para Delegado de Polícia.





A prova escrita objetiva vai ocorrer no dia 04 de dezembro para as funções de delegado de Polícia e Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Médico Legista). Já aos candidatos das vagas de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista a prova será dia 12 de dezembro. Elas serão realizadas em Campo Grande e outras cidades do interior do Estado, que serão divulgadas posteriormente.





Para os cargos de Agente de Polícia Científica e Perito Papiloscopista o salário será de R$ 4.527,80, enquanto que ao Perito Oficial Forense (Perito Criminal e Perito Médico Legista) a remuneração prevista é de R$ 7.377,66. Já os delegados irão receber R$ 17.014,18.





Por: Leonardo Rocha, Subcom (Com informações da SAD)