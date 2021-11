TRÊS LAGOAS| Prefeitura promove lançamento de obras de infraestrutura na área central

Na manhã desta terça-feira (23), o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro participou de evento com o Sindicato do Comércio Varejista (SINDIVAREJO-MS) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas (SECTL), na oportunidade houve o lançamento das obras na área central do Município e o alinhamento dos últimos detalhes para o início da Campanha de Natal na cidade.





Será executado pela equipe do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), obra de revitalização de ruas do centro e recapeamento da Rua João Carrato entre as ruas Paranaíba e Bruno Garcia. ©DIVULGAÇÃO Durante o lançamento, o prefeito aproveitou para explicar o formato da decoração natalina deste ano. A prefeitura não vai investir mais recursos para compra de novos materiais, a Diretoria de Cultura irá utilizar os materiais das decorações dos anos anteriores e a instalação dos enfeites na área central e outros pontos da cidade ficará por conta da mão de obra dos servidores municipais.

Participaram da reunião o presidente da SINDIVAREJO MS - Sueide Silva Torres; presidente da SECTL - Eurides Silveira de Freitas; o Comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas - Tenente coronel Paulo Ribeiro dos Santos; os vereadores Evalda Reis (MDB), Britão do Povão (SOLIDARIEDADE), Sirlene (PSDB), Silverado (PSDB), presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia (PSDB), além de empresários e representantes do comércio.













ASSECOM