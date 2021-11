Deputado Barbosinha congratula grupo de dança nastadance por participação em festival

Em seu discurso, Barbosinha comentou sobre a importância da cultura como elemento para formação de crianças e adolescentes

Deputado Barbosinha

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (23), o deputado Barbosinha (DEM) apresentou Moção de Congratulação ao grupo de dança Anastadance pela participação no Festival Livre de Dança, na cidade de Marília (SP), realizado de forma online, no final do mês de outubro.





“O grupo concorreu com 13 coreografias e recebeu várias premiações, em dinheiro e bolsas para outros encontros de dança. O Anastadance contempla a dança de forma comunitária por não cobrar mensalidades de seus alunos. Por isso, essa Casa reconhece e registra a importância do trabalho desenvolvido pelo grupo que oferece, de forma abnegada, a oportunidade dos jovens sul-mato-grossenses terem acesso à cultura”, destacou.





O grupo foi premiado nas seguintes categorias: Conjunto Estilo Livre Adulto, Solo Livre Sênior, Solo Contemporâneo Sênior, Dança do Ventre Juvenil, Dança do Ventre Sênior, Duo Livre Sênior, Duo Livre Adulto, Danças Urbanas Sênior, Duo Livre Juvenil, Solo Contemporâneo Juvenil, Duo Contemporâneo Sênior. “Registro ainda a dedicação despendida pelo professor José Roberto Ferreira Guerra, conhecido como Betinho, o baluarte desse projeto cultural e um exemplo de vida dedicada ao próximo. São pessoas como ele que nos fazem acreditar em dias melhores”.





Em seu discurso, Barbosinha comentou também sobre a importância da cultura como elemento para formação de crianças e adolescentes. “Não obstante estar constando em nossa Constituição Federal que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, essa garantia fundamental está longe de se concretizar na prática”, afirmou.





Por: Heloíse Gimenes