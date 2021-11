TRÊS LAGOAS| Após mais de 70 anos, Município irá ganhar um prédio oficial para Feira Livre

Você sabia que no século XX, por volta dos anos 50 um prédio abrigava a Feira Livre em Três Lagoas, esse espaço era localizado na Rua Dois (atual Rua Munir Thomé), mas por uma fatalidade o local pegou fogo. Porém, menos de duas semanas, mas exatamente no dia (03) de dezembro, após mais de 70 anos, será inaugurado o novo endereço exclusivo da Feira Livre (agora, Feira Central) três-lagoense.





O ambiente moderno e amplo possui área de 5.500 metros quadrados, composto por 200 box para hortifruti, 37 espaços gourmets, praça de alimentação, palco, área administrativa e banheiros feminino e masculino. A obra de construção do prédio é um marco histórico para Três Lagoas, e para a valorização dos nossos feirantes, que – em um local coberto e com estrutura - não enfrentarão mais os percalços com o clima, seja pelos problemas ocasionados pelas chuvas ou pelo excesso de exposição ao calor.





HISTÓRIA DA FEIRA





Não há como contar a história de Três Lagoas sem falar de comércio, desde o início do povoamento da Cidade não há como falar sobre a cultura dos moradores sem lembrarmos das feiras livres, sejam as feiras de gados ou mesmo a boa e velha feira de agricultura familiar.





Se resgatarmos a história das Feiras Livres, com comércio de hortifruti, antes do incêndio do antigo local, chegaremos aos anos 30, com carroças de feirantes tomando a Rua Paranaíba na esquina da Praça da Bandeira (atual Praça Ramez Tebet).





Após o incidente, no final da década de 60 é construído o Mercadão Municipal (atual Shopping Popular), inaugurado em 1969, porém o prédio não abrigava somente os feirantes, na parte externa ficavam as lojas comerciais e na parte interna a feira.

©Rodrigo Fernandes – Historiador

Nos anos 80 a Feira Livre volta a tomar as ruas de Três Lagoas, esse tipo de comércio começa a acontecer em vários espaços como a Praça do Jardim Alvorada, Circular da Lagoa Maior e Avenida Fillinto Müller. Até aquele momento a Feira Livre de Três Lagoas acontecia de forma sazonal.





E só nos anos 2000, é concebida a Associação dos Feirantes, após a organização dos comerciantes em busca de desenvolver e expandir a agricultura familiar e melhores oportunidades. A feira se consolida nas manhãs dos sábados na Avenida Rosário Congro, depois também nas noites de quarta-feira e, atualmente, a feira acontece nas noites de segunda e quarta, e nas manhãs de sábado.





ASSECOM