Senador Nelsinho Trad recebe condecoração internacional

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) foi condecorado internacionalmente, nesta manhã, na sede da Associação Latino Americana de Integração (Aladi), em Montividéu, no Uruguai, com a medalha de Ordem do Mérito Interamericano dos Transportes (OMITrans). “A gratidão revela a alma do ser humano. Eu quero que. em nome dos meus colegas que me proporcionaram estar neste lugar, senador Humberto Costa, deputado Celso Russumano, deputado Motta (Luiz Carlos Motta) e o deputado Callefi (Paulo Vicente Callefi) - sem o apoio de vocês, eu não estaria como chefe da delegação brasileira - gostaria de externar minha gratidão profunda por essa homenagem que acabamos de receber”, discursou o senador Nelsinho Trad.

A consagração ao parlamentar sul-mato-grossense foi dada pela Assembleia Geral da Câmara Interamericana de Transporte (CIT). Segundo o CEO da CIT, Marcelo Augusto de Felippes, por sua atuaç

ão no Parlamento do Mercosul e, principalmente, pela defesa ao setor de transportes.





Essa organização, responsável pela homenagem ao senador Nelsinho Trad, é sem fins lucrativos. Ela integra entidades do setor de transportes que operam em 19 países das Américas, sendo registrada na Organização dos Estados Americanos (OEA) e vinculada a agências da Organização das Nações Unidas (ONU), à Aladi e à Global Federación of Competitiveness Councils dos Estados Unidos.





Em suas bandeiras pelas melhorias nas alternativas internacionais de transporte, o senador Nelsinho Trad foi reconhecido pela divulgação e luta pelo projeto da Rota Bioceânica. Durante o seu discurso, enfatizou as vantagens para os quatro países com o corredor bioceânico: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Também convidou a todos para um futuro seminário internacional, promovido pelo Parlasul, sobre o assunto.