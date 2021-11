Carlão afirma que "congelamento do IPTU" atende à população que sofreu com impactos da pandemia

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Durante a sessão desta terça-feira (09), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, afirmou que a aprovação do Projeto de Lei Complementar 776/21 do Executivo que garante congelamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), atende os interesses da população que durante a Pandemia sofreu muitas perdas econômicas. A proposta foi elaborada pelo Poder Executivo e tramitou em regime de urgência na Casa, sendo aprovada pelos vereadores.





“É uma autorização ao prefeito para não aumentar o IPTU, tendo como justificativa essa questão da pandemia. Hoje, temos 15 milhões de desempregados, que não tem como reajustar o salário, por exemplo. É difícil e a Câmara está ajudando quando aprova um projeto dessa magnitude”, disse.





Dia do Sociólogo - Também foi aprovado em primeira votação e discussão o Projeto de Lei 10.149/21, do vereador Carlão, que institui o Dia do Sociólogo em Campo Grande. A vereadora Camila Jara parabenizou a inciativa da Lei e pediu para assinar como coautora da matéria.





“Esta proposição foi encaminhada a meu gabinete pelo Cientista Político e Sociólogo Mateus Rosa Tognella, vice-presidente da ANASO – Associação Nacional dos Sociólogos e Sociólogas, que tem buscado em todo país apoio para aprovar esta data em homenagem ao Sociólogo que desenvolvem e utilizam um conjunto variado de técnicas e métodos de pesquisa para o estudo das coletividades humanas e interpretação dos problemas da sociedade, da política e da cultura”, reforçou Carlão na justificativa do Projeto que segue para segunda votação.





Por: Janaina Gaspar