Semana deve ser de tempo instável com tempestades em algumas regiões de MS

A terceira semana de novembro deve ser de tempo instável com probabilidade de pancadas de chuvas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, entre esta segunda-feira (15) e quinta-feira (18), em Mato Grosso do Sul.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), as rajadas de ventos podem atingir de 35 km/h a 75 km/h, podendo atingir até 90 km/h, com eventual queda de granizo devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão oriundo do Paraguai, aliado ao transporte de umidade em baixos níveis.

©FRANCISCO BRITTO

Conforme previsão do instituto, Campo Grande terá temperaturas entre 23ºC e 32ºC com umidade máxima de 75% e mínima de 35%. O aviso meteorológico segue até as 11h de hoje. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, o bairro que mais recebeu chuva durante a madrugada foi o Jardim Panamá, com 20,4mm.





“Além disso, as passagens de perturbações atmosféricas cavadas que são áreas alongadas de baixa pressão, aliado ao aquecimento diurno e ao avanço de uma frente fria favorecerão o tempo instável nesses dias”, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Rodriguez.





O destaque se dá para as regiões pantaneira, centro-norte e sudoeste, onde estão são previstos os maiores acumulados de chuvas entre segunda e quarta-feira. No restante das regiões não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas com tempestades isoladas.





Na quarta e quinta-feira, o tempo segue instável, com probabilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste, centro-norte e nordeste. Pode ocorrer pancadas de chuvas e tempestades isoladas também no restante das regiões.





Temperatura





Em Campo Grande, os termômetros devem registrar máxima de 30ºC e mínima de 22ºC. Na região pantaneira, a máxima deve ser de 31ºC e a mínima de 24ºC. Já na região leste, a máxima pode alcançar os 34ºC e a mínima, 24ºC. A região sudeste deve ter máxima de 33ºC e mínima de 21ºC.





Por: Joilson Francelino, Subcom