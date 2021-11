Concursos oferecem vagas com salários de até R$ 32 mil

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 67 vagas estão disponíveis em vários órgãos como: Defensoria Pública, Polícia Civil e Tribunal de Justiça

São mais de 19 mil vagas que englobam diversas carreiras de todas as áreas e níveis de escolaridade

Com novas vagas para diversas regiões do país, os novos editais de lançamentos para concursos públicos oferecem mais de 19 mil vagas com salários de podem chegar até R$ 32 mil. As oportunidades englobam carreiras de todas as áreas e níveis de escolaridade.





Entre os melhores proventos está o cargo para juiz no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3-SP/MS), com salário de R$ 32 mil. Conforme o Uol, as três maiores ofertas são da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) e Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), com mais de 2.000 oportunidades cada.





Mato Grosso do Sul





Em Mato Grosso do Sul, cerca de 67 vagas estão disponíveis para os certames, entre elas estão: Defensoria Pública, com 7 vagas. Polícia Civil com 236 vagas. Tribunal de Justica de Mato Grosso do Sul com 24 vagas.





Confira abaixo algumas das vagas pelo Brasil:

Juiz TRF3-SP/MS (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) - Vagas: 106 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32 mil / Inscrição: 23/11

Juiz TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) - Vagas: 82 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.404 / Inscrição: 23/11

Promotor substituto MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 125 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 28.883 / Inscrição: 9/12

Defensor DPE-MS (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 28.884 / Inscrição: 18/11

Promotor MP-GO (Ministério Público de Goiás)

Procurador substituto PGE-RO (Procuradoria Geral do Estado de Rondônia) - Vagas: 35 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 24.166 / Inscrição: 10/12

Defensor DPE-PI (Defensoria Pública do Estado do Piauí) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23.152 / Inscrição: 16/11

TCU (Tribunal de Contas da União) - Vagas: 20 / Salário: R$ 21.947 / Inscrição: 20/12

PC-MS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 236 / Salário: R$ 4.527 até R$ 17.014 / Inscrição: 18/11

TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) - Vagas: 160 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 15.206









Fonte: CE

Por: Karine Alencar





***