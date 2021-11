ROCHEDO| Município completa 73 anos de emancipação

Hoje, cidade tem como principal atrativo as cachoeiras do rio Verde

Rochedo, município distante 83 quilômetros da Capital, comemora 73 anos de emancipação político-administrativa, hoje (23). Nascida do interesse de imigrantes nordestinos pela extração do diamante, a cidade tem hoje como um dos maiores atrativos as cachoeiras do rio Verde.





Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a formação do povoado de Rochedo foi iniciada em 1931, com a chegada dos nordestinos em solo sul-mato-grossense, vindos principalmente dos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.





Os primeiros povoadores da cidade foram Aparício Menezes, Severino Mourão, mais conhecido por Buriti, João Avelino de Souza, Afonso de Araújo Pessoa, Albino de Castro Coimbra e João Silva. Em pouco tempo, a população chegou a 2 mil habitantes.





O rápido desenvolvimento entrou em declínio. Os meios rudimentares utilizados na garimpagem determinaram a queda de produção e estagnação do povoado, agravado pelo êxodo de grande parte dos garimpeiros.





O município de Rochedo está situado na região ocidental da Bacia do Paraná, passou a ser município em 23 de novembro de 1948. A separação completa de Campo Grande ocorreu dois meses depois.





Por Idaicy Solano