Deputado Amarildo Cruz quer solução para demora na concessão de benefícios pelo INSS

Há registros de mais de 150 dias de espera para análise dos pedidos

Deputado Amarildo Cruz ©ARQUIVO

O deputado Amarildo Cruz pede solução para demora na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Casos de pessoas que aguardam a análise do pedido por mais de 150 dias, em Mato Grosso do Sul, chegaram ao parlamentar.





Pedido de providências foi encaminhado ao gerente do INSS, Raimundo Martins Pereira Ruiz, e à Defensoria Pública da União com base em acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu novo prazo, de 30 a 90 dias, para verificação das solicitações.





Também foi feito pedido de informações em relação ao volume de solicitações e o prazo médio das análises.





Levantamento mostra que diversas pessoas aguardam os benefícios. Até fevereiro desde ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), quase 30 mil esperavam para ter direito apenas a aposentadoria no Estado.





No Brasil, mais de 1,8 milhão de pedidos estão na fila, entre aposentadorias, auxílios doença e outros benefícios. “Tal demora coloca em risco a vida daqueles necessitados”, justificou o parlamentar no pedido.





ASSECOM