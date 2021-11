PSDB retoma votação eletrônica das prévias para escolher presidenciável do partido

Previsão é que resultado seja divulgado no início da noite. Votação eletrônica começou no último domingo (21), mas conclusão foi adiada por falha no aplicativo.

Da esq. para a dir.: os pré-candidatos Arthur Virgílio, João Doria, Eduardo Leite e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, no último domingo, quando se iniciaram e foram interrompidas as prévias do PSDB ©Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo

O PSDB informou que retomou às 8h deste sábado (27) a votação eletrônica das prévias que escolherão o candidato do partido à Presidência da República. A votação começou no último domingo (21), mas a conclusão foi adiada em razão de falha no aplicativo de votação dos filiados.





A votação, por meio de um novo aplicativo, prosseguirá até as 17h. Três postulantes estão na disputa — os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto. A previsão da cúpula do partido é anunciar o resultado por volta das 19h, em Brasília.





Estão aptos a votar 44,7 mil filiados, dos quais 8% conseguiram votar no último domingo.





O candidato que alcançar maioria absoluta dos votos válidos será o vencedor das prévias. Se nenhum obtiver essa maioria, os dois mais votados participarão de um segundo turno.





Aplicativos





O primeiro aplicativo utilizado pelo partido nas prévias foi desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.





Na terça (23), o PSDB iniciou os testes de um outro aplicativo, desenvolvido pela empresa RelataSoft e, na quarta (24), informou que os resultados "não foram totalmente satisfatórios" e que faria testes com uma nova empresa.





A empresa escolhida para dar continuidade ao processo de votação neste sábado foi a BeeVoter.





Segundo o presidente do partido, Bruno Araújo, a decisão foi tomada após o aplicativo ter resistido a uma prolongada carga horária de testes.





"A Beevoter foi submetida a um conjunto de carga horária de dezenas de dezenas de horas ao todo, somada os testes feitos pelo próprio partido, pela campanha de Eduardo Leite, João Doria e Arthur Virgílio", disse.





Prévias





Esta é a primeira vez que o partido recorre à realização de prévias para escolher o candidato ao Palácio do Planalto.





Os coordenadores das prévias Marcus Pestana e José Anibal, além do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, reconheceram que há divergências dentro da legenda e que as prévias são único caminho para a unidade ao partido.





No domingo, quando começou a votação, Bruno Araújo chegou a dizer que as prévias geram "racha", mas que o vencedor terá de "lamber as feridas internas" e unificar o PSDB.









Por g1 — Brasília