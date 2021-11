HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos de trabalho, negócios e investimentos não sairão da cabeça. O sábado será produtivo e aberto a novas ideias. Novidades de longe e compromissos sociais agitarão o clima. Pense coletivamente e abrace uma causa. Negocie propostas e evite programas cansativos. Bom para tomar um banho de cultura, compartilhar conteúdos relevantes e fortalecer a reputação.

Touro - 21/04 a 2/05

Sábado gostoso para curtir as coisas boas da vida e descobrir prazeres. Sentimentos generosos envolverão os filhos, amizades especiais e o amor. Deixe a vida fluir e dê chances ao acaso. Empatia num novo ambiente. Inicie relações e amplie sua rede de influências. Conexões internacionais também virão no pacote. Concretize mudanças e invista no seu futuro.