Previsão aponta chuvas isoladas nas principais cidades do Estado nesta terça-feira (16)

O tempo instável deve permanecer nas principais cidades de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (15), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Em Campo Grande, a manhã será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e noite. Com a temperatura registrando mínima de 25ºC e máxima de 33ºC, a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 95%.

©FRANCISCO BRITTO

O mesmo deve acontecer na segunda maior cidade do Estado, Dourados, onde a mínima deve registrar 23ºC e máxima, 35ºC. A umidade relativa do ar pode variar entre 35% e 90%. Em Ponta Porã, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas durante o dia; a noite deve ser de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar gira em torno de 45% e 100%.





Já em Corumbá a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante todo o dia e noite. Por lá, os termômetros devem registrar mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, com umidade relativa do ar entre 50% a 100%.





Três Lagoas deve ter um dia e noite de céu com muitas nuvens, sem previsão de chuvas. A temperatura deve registrar mínima de 24ºC e máxima de 36ºC. A umidade ficará entre 30% e 80%.





Por: Joilson Francelino, Subcom