HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Invista na sua imagem, brilhe e conquiste amizades. Com Lua em seu signo, atitude, vivacidade e poder não faltarão. Abra novos caminhos, atraia oportunidades e dê um passo decisivo na carreira. Você poderá se associar, firmar alianças e movimentar um empreendimento ambicioso. Investigue novos modelos de negócio ou outras maneiras de ganhar dinheiro. Novas relações!





Touro - 21/04 a 2/05





Avaliar sonhos dará a impressão de que falta muito ainda para alcançar as metas e conquistar a liberdade desejada. Aguarde respostas, grandes chances de virem positivas. Persistência será a palavra-chave de hoje. Uma viagem que poderá ser decidida às pressas favorecerá o amor. Construa novos vínculos aos poucos. Projeção profissional, prestígio em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Trabalho com novas perspectivas. Inove a atuação e abra um caminho para o futuro. Demandas de amizades, da equipe e da vida social aumentarão hoje. Aprofunde relações. O dia trará abertura para novas atividades e mudanças positivas no lifestyle. Mude hábitos, organize a rotina e torne o cotidiano mais agradável, com espaços livres na agenda. Cumplicidade no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Carreira em ascensão! Espere por sucesso dos empreendimentos, projeção e popularidade no ambiente profissional. Bom momento para se aperfeiçoar na posição de liderança ou na maneira de se relacionar. Novos relacionamentos estarão chegando e trarão chances para o amor, se o coração estiver livre. Aposte na viagem dos sonhos e em mais estabilidade na vida íntima.





Leão - 22/07 a 22/08





Resgate antigos contatos e retome relacionamentos. A abertura social nesta fase favorecerá a vida íntima e o trabalho. Conexões com pessoas queridas de longe entrarão no menu do dia. Fortaleça vínculos especiais e planeje viagem. Bom momento para resolver uma pendência jurídica e assuntos de família. Cuidados corporais e estéticos jogarão a autoestima para cima.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sentimentos profundos inspirarão mudanças. Resolva assuntos do coração com abertura a novas experiências. Proposta de longe balançará as estruturas. Conte com ótimo desempenho em provas, entrevistas e apresentação de ideias. Estudos estarão aquecidos. Tome iniciativas nos relacionamentos e amplie contatos. As comunicações estarão aceleradas. Amor em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Preze pela estabilidade financeira e evite imprevistos. Você poderá criar bases afetivas e materiais mais fortes e elevar a qualidade de vida. Investimentos e trabalho com bons resultados aumentarão a capacidade de planejamento e darão tranquilidade. Amor com mais romantismo e segurança. Cuide dos seus recursos e construa bases firmes para o futuro. Harmonia familiar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cultive o prazer de se cuidar com carinho, dar atenção à saúde, ao corpo e respeitar seu ritmo. O dia trará proximidade com a família e resgates do passado. Boas notícias no trabalho. Um projeto que andava estagnado poderá ser retomado. Transações comerciais também terão andamento positivo. Amplie contatos, pesquise opções e firme acordos. Novo ciclo pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Criatividade e ideias originais não faltarão para dar uma virada na sorte e apostar num projeto autoral. O dia trará proximidade com os filhos, apoio à família e garra para chegar onde quer. Hora de encerrar um ciclo e começar outro. Inove o trabalho, mude a rotina e diversifique atividades. Conexão com a espiritualidade e sintonia com sua força interior abrirão caminhos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Casa e família serão os assuntos em destaque. Aproveite para resolver pendências e avaliar os sonhos. Crie um clima acolhedor nas relações próximas. O dia trará momentos carinhosos e inspiradores na companhia de pessoas especiais. Elimine velhas angústias e encerre processos do passado. Investimentos poderão mudar e proporcionar mais segurança. Acalme o coração.





Aquário - 21/01 a 19/02





Brilhe nas reuniões de trabalho e nas redes. Você terá ótimo desempenho também em estudos, provas e apresentações públicas. Fase de sucesso, de maior exposição e de abertura de novos caminhos. Experimente um papel profissional diferente ou nova direção. A segurança virá aos poucos. Descubra novidades e tendências. O dia trará trocas e informações motivadoras.



Peixes - 20/02 a 20/03





Com um pouco de paciência, expectativas se cumprirão. Foque nos negócios, em ganhar dinheiro e na busca por estabilidade. O dia trará oportunidade financeira inesperada. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Ligue as antenas e siga a intuição. Amizades trarão novidades e convites atraentes. Acerte a documentação ou resolva pendência jurídica.