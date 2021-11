Pancadas de chuvas e tempestades estão previstas para o leste do Estado neste sábado (20)

O céu deve permanecer nublado neste sábado (20) mantendo, assim, a instabilidade do tempo segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Conforme a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandez, o fato se dá devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade em baixos níveis e a passagem de cavados (áreas alongadas de baixa pressão). Com isso, podem haver pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar aos 60km/h, com destaque para a região leste. No restante das regiões não se descarta pancadas de chuvas com tempestades isoladas.

©FRANCISCO BRITTO

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros não devem ultrapassar o 30ºC. Campo Grande amanheceu com céu aberto nas primeiras horas do dia e temperatura de 21ºC.

Os termômetros não passam dos 30ºC na Capital. A temperatura pode atingir os 33ºC em Miranda e Aquidauana. A máxima pode atingir os 29ºC em São Gabriel do Oeste, 33ºC em Três Lagoa, 35ºC em Nioaque, e os 35º em Bodoquena e Bonito.

Uma pequena faixa indicando perigo de chuvas intensas encobrem 17 município do norte sul-mato-grossense. São eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

O alerta aponta pancadas de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60km/h com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Domingo





O tempo volta a ficar firme no domingo (21), devido a atuação de um sistema de alta pressão, que favorece o tempo estável. Porém, não se descarta pancadas de chuvas isoladas na região norte do Estado.





Veja no mapa abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado, e em Campo Grande para este sábado: