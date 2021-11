Meteorologia prevê semana com chuva e ventos fortes em Mato Grosso do Sul

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que a semana será de tempo instável em Mato Grosso do Sul com probabilidade para pancadas de chuva de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 30-65 km/h e eventual queda de granizo.





Entre segunda (08) e quarta-feira (10) o destaque será para as regiões norte e nordeste onde estão previstos os maiores acumulados de chuva. Nas demais regiões não se descarta pancadas de chuva com tempestades isoladas.





Já entre quarta e quinta-feira (11) o tempo seguirá instável, com probabilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos de até 35-75 km/h e eventual queda de granizo, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste, centro norte e nordeste.





A combinação de diversos fatores vai contribuir para as instabilidades. Essas condições vão ocorrer devido à passagem de cavados, aliado ao aquecimento diurno e ao transporte de umidade.





Segunda-feira





A segunda-feira (08) será de céu nublado a parcialmente nublado em todo Estado com variação de nebulosidade ao longo do dia. Pancadas fracas e isoladas de chuva podem cair a qualquer hora, e a chance de tempestades isoladas aumenta a partir da tarde, especialmente no sul e centro norte do Estado.





A segunda-feira pode ter madrugada com temperaturas mínimas de 19°C e máximas de até 36°C na parte leste. A tarde os níveis de umidade do ar podem ficar entre 70-30% no Estado.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.





Campo Grande: 21°C | 32°C





Corumbá: 23°C | 36°C





Coxim: 22°C | 34°C





Dourados: 15°C | 32°C





Ponta Porã: 14°C | 30°C





Porto Murtinho: 24°C | 37°C





Três Lagoas: 21°C | 33°C









Por: Mireli Obando