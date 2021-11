HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Novos planos para o futuro e carreira se definirão nesta semana que beneficiará associações, parcerias e o amor. Bom período para lançar um empreendimento, ou firmar um negócio. Espere por um convite especial que poderá promover mudanças grandes no lifestyle e no ambiente social. Repense valores e aprofunde relações. A fase trará decisões importantes de vida.





Touro - 21/04 a 2/05





Formalize uma parceria, ou defina uma viagem com o par. A semana trará conquista de prestígio e início de relações. Bom momento para tomar decisões sobre o futuro e ganhar mais liberdade. O pavio estará curto em relacionamentos que não andam ou que causam conflitos. Carreira com reconhecimento e planos de expansão. Finanças estáveis. Conexões internacionais abertas.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuma novos desafios e inicie atividades. A semana trará mudança de rotina e um passo maior na carreira. Bom para finalizar um projeto e iniciar outro. A saúde cobrará atenção. Diminua o estresse cotidiano com exercícios físicos e maior liberdade de agenda. Amor com mais cumplicidade e união. Some forças no trabalho e promova as mudanças necessárias no lifestyle.



Câncer - 21/06 a 21/07





Boas relações, entendimento no amor e com parceiros marcarão esta semana que favorecerá mudanças de comportamento, criatividade e ganho de poder. Harmonize os relacionamentos e comece novos projetos. Se estiver só, novo envolvimento ganhará intimidade aos poucos e será transformador. Fase aberta a viagens e planos de desenvolvimento. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Resolva pendências da casa e da família. A semana trará organização e cotidiano mais agradável. Bom momento para encerrar o passado e elevar seus padrões. Reestruturações cobrarão paciência e iniciativas nas relações. Hora de criar bases fortes para o futuro e dar uma virada de vida. Amizades especiais contribuirão com soluções. Cuide da saúde e do corpo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Rotina exigente e comunicações aceleradas anunciam uma semana agitada e produtiva. Talvez você mude a maneira de pensar e assuma uma missão especial. Fase positiva para se expor e brilhar publicamente. O amor inspirará passos maiores na carreira. Assuntos do coração ganharão novo entendimento e perspectivas mais amplas. Paixão em alta! Derrube barreiras.



Libra - 23/09 a 22/10





A semana trará harmonia familiar, conforto e construção de maior estabilidade financeira. Planeje ações e investimentos com paciência. Fortalecer bases materiais e afetivas será prioridade. Planeje uma viagem com antecedência e reúna a família. Trabalho com perspectivas de crescimento financeiro, ganho de prestígio e segurança. Conte com poder de negociação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas, entendimento com irmãos, novos contatos e informações atraentes esclarecerão decisões de vida. A semana favorecerá mudanças e novos começos. Sintonia com os filhos e clima mágico no amor elevarão os sentimentos. Bom momento para romper barreiras de comunicação nos relacionamentos. Resolva assuntos comerciais com maior facilidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Boas notícias na área financeira darão tranquilidade nesta semana. Firme bons acordos e inove o trabalho. Sintonia com a família e planos de longo prazo com o par servirão de suporte para você finalizar um ciclo e iniciar outro. Fase de balanço dos últimos tempos e de reconsiderações. Relaxe, medite, reflita e ordene ideias. Aproveite também para comprar presentes. Amor estável.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor. Aproveite a semana para criar planos a dois e curtir prazeres diferentes. A vida social será agitada por muitos convites e trocas carinhosas. Com Vênus em seu signo, seus encantos e beleza natural estarão em destaque. Bom para renovar o visual, mudar a imagem e surpreender com looks originais. Resolva pendência com uma amizade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Concretize sonhos e dê um passo maior na carreira. A semana trará decisões sobre o futuro e metas profissionais mais altas. Assuma novos desafios, aposte nos planos de expansão e brilhe publicamente. A fase será de sucesso e de maior visibilidade. Conquista também na área financeira. Contrato insatisfatório poderá ser renegociado ou rompido. Reestruturações positivas.



Peixes - 20/02 a 20/03





Viagem com amigos e o par será tudo de bom. Um convite cobrará resposta rápida. Ganhe mais mobilidade nesta semana e embarque em novas experiências. Atividade em outra localidade ou on-line abrirá portas. Hora de vencer os medos, renovar crenças e expandir os horizontes. Finalize um processo com apoio de uma amizade. Novas conexões. Associações positivas.