Lei do deputado Rinaldo é celebrada nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira as ações de combate a violência cometida contra a mulher voltam a ser tema de destaque em todo Mato Grosso do Sul, estendendo-se até o dia 10 de dezembro. Comemorado anualmente no dia 25 de novembro, o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência Contra a Mulher tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar este mal, além de divulgar os mecanismos de proteção existentes. A data é fruto da Lei 4.784/2015, de autoria do deputado estadual Rinaldo Modesto e está inserida no Calendário Oficial do Estado.





Ações de mobilização como lives, webnário, debates, eventos e seminários, estendem-se até o dia 10 de dezembro, compondo a campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, mobilização que ocorre em mais de 160 países, sendo realizada no Brasil desde 2003.





De acordo com a programação da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, estão previstos seminários com palestras no auditório da OAB/MS com o tema “Pelo fim da violência contra a mulher” nos dias 25 e 26 de novembro, Webinário com o tema “As várias faces da violência contra a mulher”, pela Plataforma Zoom do dia 29 de novembro ao dia 3 de dezembro, e entre os dias 6 à 10 de dezembro.





