ENTREVISTA| Terapia Alternativa – os efeitos curativos dos cristais para a humanidade - Por: Alessandra Paim*

Os cristais estão em todo o canto desde sempre. Em brincos de pérola, pulseiras, colares, em forma de acessórios, em itens decorativos. Já usávamos a energia dos cristais de forma inconsciente no dia-a-dia. Atualmente com a evolução de terapias alternativas, os cristais estão sendo muito visados para trabalhar a energia da pessoa e do ambiente. Vivemos numa era de incertezas que abalam consequentemente o nosso estado emocional; como medos, fobias, auto estima baixa, depressão, ansiedade e outros fatores predominantes. E vamos combinar se não estarmos equilibrados emocionalmente não conseguimos realizar de uma forma completa nossas atividades diárias, concordam? Graças a essas práticas integrativas que hoje dá um suporte, um apoio para trabalhar a parte emocional, suavizando as tensões do dia daquele paciente. São práticas que focam no alinhamento dos chacras, ajuda no autoconhecimento, libera emoções guardadas (como mágoas, raiva...), suaviza dores físicas e muito outros benefícios que os cristais oferecem. Muitos terapeutas usam os cristais fazendo uma junção com diversas terapias, como reiki, apometria, terapia com os cristais (cristaloterapia), psicoterapia prânica e entre muitos outros. Com esse conjunto potencializa gradativamente o tratamento, resultando numa melhora bastante positiva. Além do uso dos cristais no ser humano, usam-se em ambientes que estejam com energias densas, para as plantas e até mesmo os cristais são utilizados nos animais para stress e combater doenças. Cada cristal possui propriedades para cada propósito. Um exemplo, o cristal quartzo rosa é o amor universal, amor incondicional, ajuda no inter-relacionamentos entre as pessoas, familiares e amigos, já o cristal aventurina são cristais de cura, trabalha a parte física também como quedas de cabelo, unhas fracas, problemas de alergias de pele e /ou alimentação. Os cristais amarelos, como o Citrino e o Âmbar, reforçam a vitalidade. Há uma multiplicidade de cristais com as suas determinadas cores e finalidades para cada efeito. Vamos conhecer um pouco da história dos cristais e suas origens na antiguidade. É possível descobrir mais sobre as origens da Terra por meio dos cristais. Ao analisar pistas com ajuda de um mineral extremamente resistente como o zircônio, cientistas conseguem revelar interações precoces entre a água e a rocha, em vários ambientes há 4,5 bilhões de anos. O fragmento mais antigo encontrado na Terra é um grão de rocha azul, o cristal de zircão, mineral derivado do zircônio. Isso, porque ele é quase indestrutível e têm quase 4,4 bilhões de anos. Esse minério é praticamente uma máquina do tempo e a única peça que existe para entender os estágios iniciais da formação do nosso planeta. Há um quatrilhão de toneladas de diamantes estão que escondidos nas profundezas da Terra, mais especificamente, a 160 quilômetros de profundidade. E esse depósito de pedras preciosas é apenas uma pequena porcentagem das rochas, já que cerca de 2% das raízes cratônicas serem feitas de diamantes. Tudo isso devido a uma grande quantidade que circula sob a crosta terrestre como dióxido de carbono e minerais ricos em carbono, como grafite, calcita e diamante. E essas rochas, apesar de serem caras, elas não são exatamente raras. Os minerais foram essenciais aos povos pré-históricos. Por meio de experimentações dos cristais, descobriram-se as chamadas “fraturas concoides”, propriedade do quartzo onde fizeram com que fosse possível a fabricação de armas e ferramentas para a sobrevivência, ao invés de simplesmente procurarem tais instrumentos por acaso. Para os egípcios, primeira civilização a desenvolver o uso de cosméticos, realçavam seus olhos com pedras de malaquita e lápis-lazúli em pó. Já na crença viking, eles utilizavam a Pedra do Sol, que era, na verdade, um cristal de calcita, para navegações em dias nublados ou com nevoeiro. Era comum também que pedras fossem reverenciadas numa posição elevada no mundo do divino, servindo como substitutas de altares. Essa predileção dos fiéis devia pelo fato das pedras serem enormes ou graças às suas formas peculiares, já que acreditavam que foram esculpidas nas mãos da força divina. Assim, com o passar dos séculos, muitas qualidades começaram a ser atribuídas aos cristais. As safiras não eram somente um símbolo da glória, mas também protegia, a quem a usasse, contra a pobreza e problemas oculares, por exemplo. Quando o Iluminismo, movimento intelectual e filosófico, passou a predominar a partir do século XVIII, as pedras começaram a perder a maioria de suas associações como amuleto de proteção e talismã. Passaram, então, a serem valorizadas apenas pelo seu valor decorativo e financeiro. Em contrapartida hoje, algumas pessoas usam os cristais como amuletos e patuás, além das terapias. Importante destacar que as práticas integrativas são complementos e não substitui tratamentos convencionais. A Página Expressando com Alessandra Paim entrevistou 03 especialistas/terapeutas que falaram tudo a respeito dos cristais e suas benesses, de como os cristais podem atuar de forma positiva na vida do ser humano e no ambiente. Vanessa Silva: Formações: Thetahealling, Reiki, Mesa Radionica e cursos de Cristaloterapia.

Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado dos cristais pra você?





Vanessa_ significa pra o reino mineral, os cristais, as pedras curativas como reino que traz um aspecto na minha vida de uma sintonização, um aprendizado muito grande de cada vez que você vai estudando, você vai trazendo os recursos energéticos que o reino mineral propõe pra cada um. Depende de cada pessoa, o que ela está buscando, o que significa pra mim uma ferramenta de cura, de auto aprendizado e conforme você vai sintonizando com a energia dos cristais, vai se abrindo mais coisas para que você possa aprender e desenvolver a sensibilidade através dessas joias maravilhosas que alguns são até raros quando você encontra. Pra mim significa muito, todo dia eu aprendo uma coisa com o reino mineral, e por meio desta essa sintonização de luz e de cura e o aspecto que traz pra minha vida significa um recurso muito valioso de aprendizado.





Expressando com Alessandra Paim - Como funciona a energia dos cristais?





Vanessa_ a energia dos cristais funciona no nível emocional, no espiritual e no nível físico. Eles são utilizados para fazer o equilíbrio energético dos centros vitais do corpo ou até mesmo pra uma harmonização em ambientes. Então serve para desenvolver para uma meditação, harmonizar ambientes, ele trabalha nesses níveis. E essa energia funciona de uma forma sutil, por mais que a pessoa não acredita naquela energia, ele está ali fazendo o papel dele. Quando a pessoa está numa sintonização energética com esse reino cristalino é como que vc ligasse uma chave e se conectasse com aquela energia, como se você potencializasse a energia do cristal que você está trabalhando. Porque cada cristal tem uma função energética dependendo do nível que você vai trabalhar. Cada cristal vai trabalhar no seu nível sutil, na sua funcionalidade energética no sutil, então ele vai trabalhar nos níveis, tanto da pessoa como no ambiente.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado dos cristais?





Vanessa_ os cristais são utilizados para fins curativos, receptíveis de vibração de cada indivíduo e eles também servem como assimiladores dessa energia de pessoas e ambientes que ele retém. Após cada utilização desses cristais, eles devem ser limpos após cada tratamento.





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os tipos de cristais mais usados? Cada cristal possui uma ação para cada propósito. Fale um pouco a respeito.





Vanessa_ cada cristal tem um significado, vou citar alguns de mais fácil acesso para adquirir: o cristal incolor é o cristal que vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar a harmonização, amplificação, a cura. Ele vai trabalhar tudo é o cristal mestre. Ele é o cristal que qualquer pessoa que vai adquirir tem que ter esse cristal. Ele é como emissor, as pessoas usam em mesas radiônicas para fazer trabalhos de cura com esses cristais que são transparentes. Tem a ametista que trabalha a parte da espiritualidade, ela serve como uma transmutação no nível espiritual. É um cristal que trabalha também no nível físico; pessoas que tem problemas com vícios como cigarros, bebidas. Ela também ajuda quando a pessoa vai dormir e tem uma dificuldade em acalmar a mente, quando o lado mental está muito agitado e é um cristal que é interessante a pessoa ter. Outro cristal que é muito utilizado para trabalhar as dores, como as mágoas, o quartzo rosa é a pedra do amor incondicional, do amor universal. Ajuda a melhorar o inter-relacionamentos entre as pessoas, familiares e amigos. Outro cristal mto popular que serve para fazer limpeza energética do ambiente e das pessoas é a turmalina negra é um cristal que transmuta energias negativas, densas, desqualificadas em energias positivas. É um cristal mto versátil além da limpeza energética é um cristal de cura. Ele desobstrui qualquer chacra que esteja em desiquilíbrio. Outro cristal que as pessoas gostam mto é o quartzo verde ou quartzo azul popularmente são os nomes, mas são conhecidos como aventurina. Aventurina são cristais de cura, trabalha a parte física também como quedas de cabelo, unhas fracas, problemas de alergias de pele e /ou alimentação. Existe uma gama de cristais, cada cristal tem uma função. Outro que é mto importante ter no seu acervo é o cristal citrino corresponde a ligação com o sol é o cristal do eu, do posicionamento, vc utiliza ele pra questão de prosperidade, é um cristal que trabalha o mental. Outro mt apreciado até pela sua beleza é o cristal olho de tigre, dessa família dos olhos de tigre tem o olho de falcão, o olho de boi, o olho de gato que são todos da mesma família, só vão mudando as cores. Eles são cristais intermediadores, principalmente o olho de tigre, eles são cristais que servem tanto pro plexo solar como a 3° visão, são cristais de proteção e também trabalha muito a parte de intuição da pessoa no nível do chacra da 3° visão.





Expressando com Alessandra Paim - Como os cristais agem no nosso corpo? E como pode nos ajudar?





Vanessa_ os cristais agem de uma forma criando uma malha energética no corpo. Quando você posiciona cada cristal em cada chacra e vc deixa lá pra fazer a energização, cria-se uma malha energética. Cada cristal que corresponde cada chacra ele vai estar fazendo a função de equilibrar e harmonizar criando essa grade energética. Os cristais são ferramentas de cura, que trabalha nos 3 níveis mencionados anteriormente (emocional, físico, espiritual). É uma ferramenta do dia a dia, quanto mais você usar, mais vai agregando aquela energia sutil. Eles são uma das ferramentas, eles ajudam conforme a necessidade de cada indivíduo.





Expressando com Alessandra Paim - Qual a relação dos cristais com os chacras?





Vanessa_ os cristais correspondem os chacras também através das cores que tem a ver como cromoterapia. Cada cristal por exemplo, o primeiro chacra raiz, corresponde cores escuras, utiliza-se nesse chacra os cristais como turmalina negra, obsidiana, ônix. O segundo chacra que é o chacra sexual são cores laranjas os cristais usados são geralmente granada, ágata cornalina, jaspe vermelho, ágata de fogo. Já o 3° chacra que é o plexo solar corresponde as cores douradas, amarelas como calcita amarela, olho de tigre, pedra do sol. Já o chacra cardíaco corresponde a cor verde e rosa porque você precisa não só ser muito amoroso, vc tem que ter um equilíbrio físico e o verde traz esse equilíbrio, de não ficar muito emotivo. E o rosa usam-se: quartzo rosa, morganita, rodocrozita e na casa do verde você usa o quartzo verde, jade, malaquita, jadeíta e está correspondendo a cromoterapia também. Já no laríngeo o 5° chacra é um azul um pouco mais fechado e os cristais utilizados são sodalita, lapis lázuli, água marinha e assim por diante.





Expressando com Alessandra Paim - O que é a Cristaloterapia? Quais os benefícios dessa terapia e qual o valor de cada sessão?





Vanessa_ é o tratamento utilizando a energia dos cristais. São as ferramentas de utilização na técnica de cristaloterapia, utilizados para harmonizar, equilibrar e revitalizar o campo energético dos seres. A cristaloterapia não é só feita no corpo humano e sim no ambiente, nós também podemos fazer grelhas energéticas pra criar malha de energia no ambiente, utilizando a energia dos cristais. E isso também é cristaloterapia. os benefícios são inúmeros do tratamento. Desde a pessoa com excesso de ansiedade, déficit de atenção, insônia, problemas de depressão. São muitos os benefícios que a cristaloterapia vem trazendo: equilíbrio, harmonização e bem estar. É nítido quando a pessoa começa a fazer o tratamento, ela sai revigorada. A sessão de cristaloterapia custa de R$ 100 a R$ 150. Depende de profissional pra profissional, porque tem terapeutas que agregam outras técnicas junto com a cristaloterapia como o reiki, como a thetahealing, a cura prânica. E vai depender da técnica do terapeuta vai proporcionar pro paciente, pode ser um valor mais elevado ou não; mais geralmente a média é o valor mencionado acima, aqui em Campo Grande.





Expressando com Alessandra Paim - Porque os cristais são poderosos pra saúde mental e física?





Vanessa_ eles trabalham liberando essas energias que ficaram estagnadas nesses veios que são chamados de NADIS que são os vasos, são ramificações que interligam os chacras principais com os subchacras que passam energias e estas ficam acumuladas. Os cristais vão trabalhar nesse nível sutil, por isso são poderosos pra saúde mental e física.





Expressando com Alessandra Paim - Por que as pessoas procuram tratamentos com cristais?





Vanessa_ há casos e casos, mas geralmente elas procuram por meio de uma afinidade energética visual. Se encantam pela beleza e quando elas descobrem que aquele cristal lindo tem uma função energética e dá pra sintonizar fazendo um tratamento de harmonização, as pessoas se aprofundam no assunto, trazendo o tratamento das pedras para uma melhora na saúde no geral. Há outros casos das pessoas usarem os cristais como uma forma de patuá, de amuleto. Outros há pessoas que colecionam cristais, pela sua beleza e raridade.





Expressando com Alessandra Paim - Atualmente qual a visão das pessoas com os cristais?





Vanessa_ as pessoas estão mais em busca dessa ferramenta que está em grande abundancia em nosso planeta, os cristais estão em evidência agora e a pessoas estão em um nível mais consciencial, mais aberta, não pensam mais que aquilo é só uma pedra que não serve pra nada. A visão geral das pessoas está buscando mais essa terapia alternativa pela beleza e os inúmeros favorecimentos que os cristais trazem pra vida delas.





Expressando com Alessandra Paim - Como são usados os cristais nas sessões de Reiki?





Vanessa_ a aplicação do reiki com os cristais é uma junção que vai potencializar a energia e o reiki ajuda a potencializa a energia dos cristais também. E até os pontos que tem uma dor mais acentuada, você colocando os cristais nos pontos energéticos e aplicando o reiki nesse ponto mais dolorido vai potencializar a energia dos cristais e suavizar essa dor.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o resultado da terapia dos cristais com os pacientes?





Vanessa_ o relato do tratamento com a energia dos cristais é muito positivo. Nas primeiras sessões são visíveis o retorno do tratamento. Alguns pacientes relatam vários sintomas, como formigamento no corpo, outro sentem frio, ou que está pesando determinado cristal no corpo e isso vai de pessoa pra pessoa, dependendo da sensibilidade de cada um. Vai depender muito o que foi limpo no organismo da pessoa.





Expressando com Alessandra Paim - Quantas sessões são indicadas para cada paciente?





Vanessa_ não tem uma quantidade exata de sessões que a pessoa precisa fazer. Isso vai depender de abas as partes e as vezes de uma sessão a pessoa já sai revigorada e outra vai precisar de mais sessões, vai muito do estado em que o paciente se encontra no momento.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o perfil que mais procura as terapias com as pedras?





Vanessa_ dentro da minha clientela, são mais mulheres que procuram esse tipo de terapia. As mulheres estão mais engajadas, a se cuidar e aprender e se auto cuidar. Porque a técnica de cristaloterapia pode ser autoaplicável, desde que a pessoa tenha o conhecimento básico das funções energéticas dos cristais. Saber quais os cristais que são tóxicos, que não podem fazer nem fluidificação, que não podem ter em contato com a pele.





Expressando com Alessandra Paim - Conte nos um relato de algum paciente que teve melhora após tratamento com os cristais.





Vanessa_ tenho vários relatos. Mas vou relatar um depoimento de uma paciente que foi visivelmente, estávamos fazendo o workshop dos cristais a vivência com os cristais, e ensinando a aplicação dos cristais e os pontos dos chacras. Quando ela chegou estava com o rosto muito inchado e fomos fazer o alinhamento energético, fomos escolhendo os cristais e colocamos uma música pra harmonizar e terminou a sessão o rosto estava com uma outra aparência, o rosto desinchou. Esse é um dos relatos, os cristais trabalharam essa energia que estavam estagnadas e limpou essas energias e após a sessão o rosto dela voltou normal, desinchou. Foi algo visível.





Expressando com Alessandra Paim - Há restrições para fazer a terapia com as pedras?





Vanessa_ não existe restrições. Nós terapeutas precisamos saber se o paciente tem alergia de algum componente que o cristal tem, mas é muito difícil, muito raro. Principalmente os elixires tem restrições porque existem cristais que são tóxicos. o que é o elixir é a fluidificação, é a essência de cristal. Existe a essência que vc faz pra tomar, que é extraído da energia do cristal no liquido, que é fluidificação que é menos cristal que vc utiliza, é como se fosse um floral, assim que vc tira o extrato da planta você também tira a energia do cristal pra vc borrifar o ambiente ou tomar como uma essência. Mas a pessoa tem que saber se tem alergia nesse sentido.





Expressando com Alessandra Paim - Há efeitos colaterais com o tratamento? Quais?





Vanessa_ sim existem reações quando durante o tratamento com os cristais. Pode ocorrer de sentir sonolências, vômitos, outros casos diarreias. Existem as reações de limpeza, de depurações energéticas, sim. E às vezes ocorre essa reação do organismo, mas é uma questão positiva, é uma limpeza. Têm casos que o paciente durante a sessão com as pedras, elas adormecem, porque o relaxamento total que acaba dormindo.





Expressando com Alessandra Paim – quais os outros tratamentos com as pedras além da Cristaloterapia?





Vanessa_ há tratamentos como: Reiki, Thetahelling, Cura Prânica que pode ser juntamente feito com a cristaloterapia. Lembrando que a cristaloterapia também é conhecida como Litoterapia que o estudo é mais aprofundado.





Expressando com Alessandra Paim – Para quem tiver interesse nas sessões com os cristais onde procurar ajuda?





Vanessa_ no mercado existem muitos terapeutas que trabalham junto com a energia dos cristais. Inclusive, massoterapeuta trabalham utilizando os cristais. Mas quem tiver maiores informações a respeito de cursos de cristaloterapia com os cristais pode enviar e-mail para vanessa-cristal@outlook.com – Contato: (67) 99902-0618 (WhatsApp). Local de atendimento: rua Dom Aquino 1886 no centro Campo Grande MS. Com horários agendados.





“A mensagem que deixo em relação ao reino mineral é um reino que quanto mais você estuda se aprofunda mais vc agrega mais conhecimento. È um reino muito amplo e o que eu mai acho de todos os reinos do planeta terra é o reino autossuficiente é um reino que ele não precisa de cuidados de outras pessoas, nós precisamos da energia desse reino. È um reino que não serve apenas nas terapias para o corpo e é utilizado para novas tecnologias, é um reino que surpreende cada vez mais, um reino encantador e tem uma vasta utilização no nosso mundo. E essa luz contida energética encanta qualquer pessoa independente que ela tenha algum conhecimento com os cristais. Essa realidade que os cristais passam está há muito tempo e passa de geração pra geração. Desde já agradeço pela oportunidade de falar desse reino que é maravilhoso”, Vanessa Silva.





Ana Carolina Reis - Graduada em Psicologia, pela UFSCPA Autora dos livros: "A Sabedoria dos Cristais" e "Xó, depressão" Cristaloterapeuta, .com 19 anos de experiência, formada pela "The Crystal Academy Advanced of Healing Arts", da Katrina Raphaell Terapeuta Integrativa, associada a ABRATH, registro CRTH-BR 6400. Mestra em Reiki (de diversos sistemas) Master Teacher em Magnified Healing&e Light Healing® Terapeuta Floral em formação pelo Bach Centre. Responsável pelo Espaço Aurora Pachamama, localizado em Porto Alegre/RS. Especialista em: Reiki Usui Tibetano – Níveis I, II, III e Mestrado,Técnicas Japonesas de Reiki, Seichim – Níveis I, II e Mestrado, Cursos de Cristais / Cristaloterapia,Curso de Florais de Bach / Terapia Floral,Workshops 1ª, 2ª e 3ª Fase de Magnified Healing®. Contatos tel/whats:(51)99783.4264 - E-mail: contato@espacopachamama.com





Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado dos cristais pra você?





Ana_ eu vejo os cristais como seres vivos. Como aliados, poder, força, aqui é uma influência que eu tenho do xamanismo.





Expressando com Alessandra Paim - Como funciona a energia dos cristais?





Ana_ os cristais por eles terem a simetria molecular perfeita, por serem a matéria mais perfeita que existe, a luz passa por eles com mais facilidade. Essa luz, essa energia estável no nível molecular quando entra em contato com o nosso corpo, ela também transpassa essa harmonia, essa estabilidade, essa energia que ela vibra. Como o cristal é um ser vivo, ele nos transmite essa energia que ele possui, não só pra nós, mas pro ambiente, pra qualquer ser vivo que também possa se beneficiar. Cristais absorve e emana essa energia.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado dos cristais mais comuns?





Ana_ vou citar os mais comuns: a ametista é anestésica é boa para luto, quartzo verde e água marinha para ansiedade, o cristal branco serve para harmonia, turmalina negra para proteção, olho de tigre pra autoconfiança, quartzo rosa para amor próprio e por aí vai...





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os tipos de cristais mais usados? Cada cristal possui uma ação para cada propósito. Fale um pouco a respeito.





Ana_ os mais usados podem ser brutos ou rolados. Não tem uma regra, vai de cada pessoa, o cristal que ela escolher. E cada cristal possui uma vibração, é uma energia que pode ser mais yang, mais para ativar, cristais mais calmantes, assim como as plantas que tem essa analogia, como a camomila acalma, o café energiza e tem cristais que acalmam, tem cristais que ativam, nesse sentido.





Expressando com Alessandra Paim - Como os cristais agem no nosso corpo? Como pode nos ajudar?





Ana_ eles podem ajudar tanto nos sintomas como nas causas; porque eles vão reverberar também nos corpos sutis. Ele vai agir em todos os corpos, é um tratamento holístico, é espiritual emocional, mental. E nem sempre a doença que aparece no corpo físico, ela já tem esses outros níveis e os cristais vai ajudar a trabalhar o autoconhecimento, o que gerou aquilo. Nos energizar, nos fortalecer, nos trazer insights dentro das propriedades que eles têm. Ajudar a lembrar a energia que já temos, que não usamos, equilibrar os nossos chacras.





Expressando com Alessandra Paim - Qual a relação dos cristais com os chacras?





Ana_ nós possuímos 07 chacras principais e cada chacra ele pode se desiquilibrar ficando em excesso ou falta de energia. E para isso tem cristais que vão trabalhar ativando a energia ou deixando a energia mais suave. Por isso é interessante conhecer essa energia dos cristais, para ajudar a equilibrar esses chacras que desiquilibram pelos nossos pensamentos, pelo nosso jeito de interagir com a vida.





Expressando com Alessandra Paim - O que é a Cristaloterapia? Como os cristais atuam nessa terapia?





Ana_ é a terapia com os cristais. E esse trabalho de utilizar os cristais na terapia consigo mesmo, com outro ou no ambiente também. Deixamos os cristais em cima de nós ou da pessoa por algum tempo em média uns 20 minutos. E fica absorvendo aquela energia.





Expressando com Alessandra Paim - Quanto custa a sessão de Cristaloterapia? E quais os benefícios?





Ana_ depende da região, o ideal é a pessoa pesquisar na sua região em qual em média o valor da terapia. Aqui em Porto Alegre é uma média de R$100 a R$200 reais. No Rio de Janeiro era bem mais caro, depende se é numa capital ou no interior, é muito relativo. Os benefícios são aumentar a imunidade, ter autoconhecimento, ampliar a energia dos chacras, trazer o equilíbrio energético, harmonizar a sua casa com a energia dos cristais.





Expressando com Alessandra Paim - Porque os cristais são poderosos pra saúde mental e física?





Ana_ por que ele vai atuar na causa, vai ajudar uma pessoa harmonizar o que gerou aquele problema como também nos sintomas. Portanto, ele vai atuar em todos os níveis, reverberando, trazendo aquela energia. E se for pensar o nosso corpo é feito de energia, então os pensamentos que geram os padrões de desiquilíbrio são energias e os cristais sendo energia vão trabalhar essa energia de cura e de luz.





Expressando com Alessandra Paim - Por que as pessoas procuram tratamentos com cristais?





Ana_ por várias razões como desiquilíbrios mentais e emocionais, depressão, ansiedade, outras buscando se reequilibrar. É bem genérico.





Expressando com Alessandra Paim - Atualmente qual a visão das pessoas com os cristais?





Ana_ eu vejo que as pessoas estão mais abertas. Meu trabalho com os cristais começou em 2002/2003 e era visado mais pro lado esotérico. Hoje está mais aberto, as pessoas estão tratando do tema mais normalmente, sem tanto tabu, sem tanto levar pro esoterismo e se ampliou bastante esse conhecimento. Embora, não esteja ainda no SUS, nas práticas integrativas, mas é um misto de curiosidades.





Expressando com Alessandra Paim - Como são usados os cristais nas sessões de Reiki?





Ana_ depende do terapeuta. A forma que eu trabalho, o paciente deita e coloco os cristais e depois eu aplico o Reiki por cima. Eu faço o tratamento conjunto tanto com reiki como nos cristais. Os cristais ampliaram a energia do reiki, ficou um tratamento mais potencializado.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o resultado da terapia dos cristais com os pacientes?





Ana_ em geral o principal resultado do paciente foi do relaxamento mais profundo, uma harmonização, a pessoa fica uns 02, 03 dias calma, tranquila, em paz, consegue dormir melhor. Depende do que a pessoa vai buscar, às vezes não é um resultado imediato na primeira sessão, embora na primeira sessão ela já sinta um efeito, mas a cada sessão vai aprofundando. Por isso é interessante fazer um tratamento.





Expressando com Alessandra Paim - Quantas sessões de terapia com cristais são indicadas para cada paciente?





Ana_ depende do caso, uma pessoa com câncer por exemplo, o ideal é fazer 02 vezes por semana ou mais. Um problema crônico o ideal é fazer todos os dias. Se é uma coisa tranquila a pessoa pode fazer toda semana, depende também da parte financeira. Mas cada paciente é único, não tem uma regra, depende do caso se é mais grave ou mais leve.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o perfil que mais procura as terapias com as pedras?





Ana_ tem de todos os tipos, não tem perfil específico. Pessoas de todas as profissões, de policial a economia. Todos os tipos de pessoas.





Expressando com Alessandra Paim - Conte nos um relato de algum paciente que teve melhora após tratamento com os cristais.





Ana_ uma paciente que já atendo há alguns anos. Meu trabalho são tratamentos combinados, a forma que trabalho é bem diferente porque faço reiki com os cristais e indico outros trabalhos que a pessoa precisa. É sempre mto interessante o paciente ver a cristaloterapia como uma terapia complementar. Chega numa determinada parte do tratamento, eu as vezes indico o paciente fazer uma constelação ou buscar uma psicóloga. Não dá pra mensurar só a cristaloterapia com o meu trabalho pq geralmente os meus pacientes são assim, costumo ter essa visão disciplinar do tratamento. O que eu vejo de melhoras são o fortalecimento, de autoestima, de poder pessoal, autoconfiança de poder aos poucos equilibrando as suas energias e obtendo novas posturas na vida. Um tratamento que foi bem sucedido no caso de câncer, da pessoa poder entender as causas, o que gerou, os sentimentos envolvidos, pq aquilo estava ali, e os cristais vão ajudando, tem cristais que trabalham na parte do subconsciente, ajudam a lembrar as memórias, equilibrando a parte emocional, tem inúmeros casos de sucesso. Eu mesma sou um caso de sucesso, (risos)... desbloqueando a timidez, a comunicação, a autoestima, pra depressão e entre outros.





Expressando com Alessandra Paim - Há restrições para fazer a terapia com as pedras?





Ana_ não há restrições. Só em casos de crianças e pessoas idosas, talvez o tempo seja menor e o uso de cristais é sempre importante ser moderado, saber quais cristais usar nesses casos. Não colocar mtos cristais, porque quanto mais cristais fica mais forte o trabalho. Mas não tem nenhuma restrição, mas tem que saber escolher as pedras, o terapeuta tem que ter o mínimo de conhecimento teórico.





Expressando com Alessandra Paim - Há efeitos colaterais com o tratamento? Quais?





Ana_ eu não chamaria de efeitos colaterais, mas toda terapia holística tem efeito de limpeza que pode acontecer ou não. É comum que a pessoa pode chorar, não que isso aconteça, pode acontecer porque ela pode liberar alguma emoção negativa, tristeza, mágoas, raiva, liberar alguma dor. E isso não chamo de efeito colateral porque efeito colateral está muito ligado a parte medicamentosa e na terapia você só libera uma emoção, é uma coisa boa pq está liberando uma emoção reprimida. E nem sempre isso ocorre, varia muito, varia também da intenção que vc coloca nas pedras, vc pode escolher pedras que provoque mais reações ou não e isso vai muito da escolha do terapeuta, de ver se a pessoa está pronta para fazer essa liberação emocional. Porque alguns cristais favorecem isso.





Expressando com Alessandra Paim - Há outro tratamento além da Cristaloterapia? Qual?





Ana_ cada terapeuta pode usar os cristais como sentir. Aqui em Porto Alegre por exemplo, tem um terapeuta que usa a Apometria com os cristais e ele criou um termo Cristalometria. Qualquer técnica que o terapeuta trabalha pode usar os cristais, porque é um tratamento complementar.





Expressando com Alessandra Paim - Para quem tiver interesse nas sessões com os cristais onde procurar ajuda?





Ana_ buscar um terapeuta ou buscar ela mesma aprender fazendo um curso pra poder usar pra si mesma.





“Que a pessoa buscasse não só o estudo com os cristais e sim conhecer a energia das pedras. Usando a razão, a intuição e a prática é um tripé muito válido em poder usar os cristais. Pode ocorrer das pessoas/terapeutas se basear apenas na teoria, ou só estuda e não pratica ou ficar apenas na prática, pratica e não estuda e não consegue se conectar qual é a sua experiência. Então, buscar meditar com os cristais, sentir a energia deles. Os cristais são grandes mestres, eles trazem muita sabedoria desde a Atlântida, conhecimentos que foram gravados neles como os cristais arquivistas, por exemplo. Há cristais poderosos que vão trabalhar o nosso autoconhecimento, coisas até de vidas passadas. Portanto, a pessoa está pronta pra acessar o seu saber, o seu poder, a sua própria sabedoria, conectar a sua luz, reconhecer a sua luz através dos cristais”, “A lição última do cristal é: brilhe a sua luz! Seja quem você é de verdade: a Luz, o Poder, o Amor! A própria presença divina manifestada em forma humana. O cristal é seu amigo para lhe conduzir nesta jornada de autoconhecimento de sua própria essência luminosa”. Do livro A Sabedoria dos Cristais. - Autora Ana Carolina Reis.





Entrevistada: Wanderleia Leite – formação acadêmica em Administração, funcionária pública Federal, pós-graduada em Psicologia Analítica Junguiana, cursos das práticas integrativas terapia floral (5 sistemas), Pranic Healing, Theta Healing, TQC Cura Quântica, Barras de Access, Desprogramação Neurobiológica, Mesas Radionicas, Cristais. Para quem tiver interesse nos tratamentos: contato: (67) 99986-6610 – Atendimento presencial e online. Instagram @terapeuta_wanleite.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado dos cristais pra você?





Wanderleia_ “Em um cristal temos a clara evidencia da existência de um princípio de vida formativa, embora não possamos entender a vida de um cristal, ele é, no entanto, um ser vivo,” Nikola Tesla. Então pra mim com base com as coisas que já estudei, é uma multiplicidade de informações que temos hoje em dia. Eu considero os cristais como pilhas mágicas, trazem o DNA da terra num registro químico da evolução e do desenvolvimento da terra ao longo dos milhões de anos de existência desse planeta. Eu considero a manifestação mais pura de energia e da luz no plano físico. Os cristais mostram que somos a parte integral da natureza. Eles nos ajudam a recuperar a nossa relação com os ritmos que perdemos de vista, os ciclos da natureza e do nosso próprio corpo. E eles vem pra nos ajudar a recuperar isso. Existe uma infinidade de cristais que estão aqui para nos ajudar na raça humana e auxiliar na transição planetária que já está acontecendo algum tempo.





Expressando com Alessandra Paim - Como funciona a energia dos cristais?





Wanderleia_ o trabalho com os cristais é um trabalho de alma. É um encontro, é no encontro da minha alma e a alma do cristal que estou utilizando, que ele se apresenta de uma forma mais verdadeira e eficiente. Assim como o ser humano emite um campo eletromagnético, os cristais emitem também. Nós usamos o instinto, a intuição e a intenção clara no encontro com cada pedra. Se tivermos uma intenção clara, entramos em contato com o campo com o cristal e a gente vai conseguir fazer o trabalho e extrair do cristal aquilo que a gente precisa no momento. Aquela cura que a gente está buscando, pra resposta de alguma coisa que estamos buscando em determinada pedra. Portanto, os cristais não trazem nada de novo, de fora, eles ativam, despertam o que já temos no nosso interior, o que está dentro do nosso sistema mesmo. Nós somos perfeitos em essência e os cristais apenas nos ajuda a relembrar e desenvolver novamente as virtudes que nós esquecemos que possuímos.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o significado das pedras de cristais dentro da terapia prânica?





Wanderleia_ há um leque de cristais, usamos na psicoterapia prânica, utilizamos o cristal incolor, aquele transparente, chamado também de cristal mestre, ele tem um grau de lapidação, uma quantidade de lado pra especificamente pra essa técnica. Independente disso, temos uma noção dos cristais pra cada chacra. Por exemplo: para o chacra cardíaco seria o cristal quartzo rosa e o quartzo verde, pro coronário seria a ametista. E isso seria um conhecimento independente. E na cura prânica usamos a energia vital, o prana e por meio deste cristal mestre canalizamos o prana e projetamos pro paciente para a cura psicológica.





Expressando com Alessandra Paim - Quais são os tipos de cristais mais usados? Cada cristal possui uma ação para cada propósito. Fale um pouco a respeito.





Wanderleia_ são muitos tipos de cristais, o que usamos na pranic Healling usamos o quartzo rosa, ele traz amorosidade, ele também é um cristal que é utilizado na cura no chacra cardíaco e ele traz doçura, tranquilidade. O ideal que a gente utilize pulseiras de quartzo rosa, por que ele fica na pulsação e transfere pra nossa energia, pro nosso sangue as qualidades do quartzo rosa que é o amor incondicional, bondade amorosa. Um dos exemplos de como utilizamos os cristais ao nosso favor.





Expressando com Alessandra Paim - Como os cristais nos ajudam?





Wanderleia_ quando a gente traz um cristal pro nosso campo eletromagnético, as frequências eletromagnéticas transportadas por esse cristal, elas vibram com frequências iguais a dela dentro de nossas células através da ressonância. Cria-se um 3° campo de vibração maior, resultado do nosso campo com o campo do cristal. Então, o nosso sistema nervoso entra em sintonia com essas mudanças de energia e transmite essas informações pro nosso cérebro, onde as frequências estimulam as mudanças bioquímicas e biofísicas no corpo físico, mudando a função cerebral e nos abrindo pra experiências emocionais e espirituais. A atuação dos cristais vai muito além do corpo físico, é uma vibração alta de luz que atua no nosso campo energético. Lembrando que na cura prânica usamos os cristais também pra autodefesa: são muitos úteis os cristais escuros como por exemplo: a turmalina negra utilizamos pra programação e proteção da pessoa, para limpeza de energias negativas do ambiente e da pessoa.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o resultado da terapia prânica com os pacientes? Quantas sessões são necessárias? E o perfil de cada paciente.





Wanderleia_ na cura prânica os resultados são excelentes. Não tem uma quantidade de sessões, porque é muito específico, vai de cada pessoa. Os resultados que tive conhecimento, foram positivos. Vai depender muito do paciente e sua necessidade. Não tem perfil específico também, o tratamento é aberto pra qualquer pessoa que precise da terapia.





Expressando com Alessandra Paim - Conte nos um relato de algum paciente que teve melhora após tratamento com os cristais.





Wanderleia_ já tratei pessoas com síndrome do pânico, pessoas com tendências de suicidas, com depressão, com crise de ansiedade que são os casos que tivemos mais procura e os resultados foram excelentes. Alguns pacientes já com 05 sessões tiveram uma melhora bastante significativa e não precisaram continuar na terapia. Outras com 07 sessões já estavam bem. E essa decisão tomamos junto com o paciente e conforme o relato do paciente vamos marcando outras sessões ou não. Teve um caso de uma paciente, de uma brasileira e ela estava acompanhando o marido executivo na Alemanha e não conseguiu se adaptar com o estilo de vida e também com o idioma do país e ficou deprimida. Ela procurou ajuda na psicoterapia prânica onde o tratamento pode ser presencial e/ou a distância. Obteve uma melhora bastante positiva e conseguiu se recuperar.





Expressando com Alessandra Paim - Há efeitos colaterais com o tratamento da psicoterapia prânica? Quais?





Wanderleia_ na psicoterapia prânica com os cristais desconheço que tenha efeito colateral.

“Todas as respostas estão dentro de você. Tudo o que você quiser saber a sua alma tem a resposta, é só voltar-se para dentro. Meditar que você encontrará as respostas”, Wanderleia Leite.





Maquiagem egípcia - realçavam seus olhos com pedras de malaquita e lápis-lazúli em pó

Quartzo Rosa

Bastão de Selenita

Bastão de selenita laranja bruto

Imagem ilustrativa mostrando os chacras e cada cristal a ser utilizado para alinhamento

Terapia com os cristais

Drusa de cristal mestre. Embaixo olho de tigre







